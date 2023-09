Mientras los rumores de crisis entre Meghan Markle y el príncipe Enrique siguen sonando con fuerza, ha surgido una nueva teoría que está dando mucho de que hablar. En 2018 la duquesa de Sussex se borró sus perfiles en las redes sociales porque iba a anunciar su relación con el hijo de Lady Di. También dejó su puesto de trabajo en Suits y abandonó su carrera de actriz para empezar una nueva aventura al lado de la Familia Real británica. El futuro quiso que no tuviera buena relación con la Casa Real, pero nadie puede negar que hizo grandes sacrificios. Sin embargo, ahora quiere retomar las riendas de su vida y el primer paso sería regresar a Instagram.

Meghan Markle escribía un blog titulado The Tig donde daba consejos sobre moda, belleza y estilo de vida. Tenía mucho éxito, pues en aquella etapa era una de las actrices principales de Suits. «No era solo un pasatiempo, se convirtió en un negocio realmente exitoso. Realmente nunca he sido el tipo de persona que hace una sola cosa. Supongo que sí nació mi sitio web. Había moda, toneladas de comida y viajes, todas las cosas que amaba», declaró en su famoso documental.

La artista explicó que tuvo que renunciar a muchas cosas para poder disfrutar de una relación sana con el príncipe Enrique y no tener problemas con su familia política. Muchos de sus esfuerzos cayeron en saco roto, por eso se está planteando dar marcha atrás.

Meghan Markle con Barack Obama

Meghan Markle se inspiró en la marca de su vino favorito, Tignanello, para ponerle nombre a su blog. Lo creó en 2014, mientras disfrutaba de su fama como actriz. Cuatro años después tuvo que cerrarlo para iniciar una relación con el príncipe Enrique. También desapareció de las redes sociales, pero hasta ese momento compartió muchas fotografías que todavía siguen en la memoria de todos. Imágenes con sus mascotas, fotos de su vestidor, momentos al lado de celebridades como Barack Obama y multitud de publicaciones que la Familia Real británica no quería que estuvieran en circulación.

Armario Meghan Markle / Instagram

La decisión de Meghan Markle

Después de desaparecer de las redes en 2018, Meghan Markle y su marido crearon un perfil oficial en Instagram llamado @Sussexroyal. Mo obstante, no publicaban un contenido tan cercano como el que compartía Meghan antes de formar parte de la Familia Real. En 2020 los duques de Sussex decidieron no utilizar más este perfil. El príncipe Enrique explicó que no quería ser un experimento social, pero no descartó la posibilidad de regresar en un futuro. Eso sí, debían cambiar muchas cosas.

Meghan Markle besando sus productos de belleza / Redes Sociales

«Volveremos a las redes cuando nos parezca que es el momento, quizás cuando tengamos compromisos más significativos. Pero ahora mismo nos hemos dejado mucha energía en aprender sobre este espacio y cómo podemos ayudar. Queremos ser parte de la experiencia humana, no un experimento humano», explicó en The Times. Parece que este momento está cada vez más cerca y Megan Markel quiere dar el paso definitivo y reencontrarse con su querido público. Hace años utilizaba las redes para mostrar su faceta más cercana e incluso para recomendar productos de belleza, así que hoy en día sería una influencer de primer nivel.

La duquesa de Sussex compartía momentos muy personales

La reina Isabel II, igual que hizo con Kate Middleton, exigió que las compañeras sentimentales de sus nietos adoptasen una postura discreta. A Kate le dio orden de llevar una vida más tranquila y menos presuntuosa, pues quería evitar que la sociedad acusase a la Casa Real británica de ostentación. En el caso de Meghan Markle le pidió que borrase las fotografías que había publicado en su cuenta de Instagram y que borrase el perfil, pero ya era demasiado tarde porque diferentes medios habían capturado estas imágenes.

Dormitorio Meghan Markle / Instagram

Megan fue inteligente y desapareció de las redes sociales antes de confirmar su relación con el príncipe Enrique, pero ya había rumores y diferentes medios fueron recopilando pruebas con mucha antelación. Antes de 2018, la duquesa de Sussex mostraba incluso cómo era su dormitorio. En su momento publicó una fotografía de una habitación decorada en tonos marrones y con un cabecero de madera. Sin embargo, la parte preferida de su vivienda era el armario y compartían muchas instantáneas de esta zona.