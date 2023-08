El príncipe Enrique vuelve a estar en el centro de atención. Sin embargo, esta vez, no se trata de nada relacionado con sus comentarios sobre la Familia Real, sino que el duque de Sussex ha acaparado titulares por algo tan inesperado como un llamativo cambio de look. Aunque lo habitual es que sea su esposa, Meghan Markle, la que concentre la atención por su estilo, esta vez, Enrique se ha convertido en el centro de atención por la nueva fotografía oficial que ha compartido la compañía Better Up, con la que colabora el hijo menor del rey Carlos de Inglaterra, con el objetivo de «ayudar a crear un impacto en la vida de las personas».

Lo cierto es que, tras ver la imagen, no es de extrañar que la polémica esté servida. En la fotografía, el Príncipe aparece mirando a cámara de frente, con el semblante serio y vestido con una camisa de color oscura. Hasta aquí, nada debería resultar llamativo, de no ser porque su cabello se ve más oscuro y espeso de lo que estamos acostumbrados a ver.

El príncipe Enrique en Japón con Nacho Figueras. / Gtres

El príncipe Enrique padece desde hace tiempo un problema creciente de alopecia, al igual que su hermano, el príncipe de Gales. Ambos podían presumir en su juventud de una espesa cabellera que se ha ido reduciendo con el paso de los años. En el caso del duque de Sussex, de un intenso color rojizo, mientras que en el del heredero, de un llamativo rubio. Sin embargo, a día de hoy, los dos han perdido gran parte del cabello.

Sin embargo, parece que Enrique ha decidido ponerle remedio, aunque de una manera un tanto llamativa. Ya en el pasado se rumoreó que el duque de Sussex se había interesado por los injertos para hacer frente al problema de la alopecia, pero nunca se confirmó si había recurrido oficialmente a este sistema. Lo que sí ha quedado claro, a tenor de esta última fotografía oficial es que Enrique luce una cabellera mucho más poblada y oscura.

El príncipe Enrique en su nueva fotografía de perfil. / Better Up

Una imagen que, como es lógico, ha despertado todo tipo de comentarios, aunque todavía no se ha confirmado si este nuevo look del príncipe Enrique es real o si se trata de una maniobra fruto de algún tipo de retoque estético. Lo cierto es que, recientemente, Enrique reaparecía en Japón y Singapur, pero con su habitual look, con el pelo rojizo, quizás sí con mayor densidad capilar, pero nada más. Por eso esta imagen ha llamado tanto la atención.

A la espera de ver cuál es la evolución del duque de Sussex, que nos permitirá comprobar si se ha tratado de un retoque puntual o de algún tratamiento más concreto, de lo que no cabe duda es de que Enrique está muy favorecido con este look. Sin duda, tanto él como otros miembros de la Familia Real no deberían dudar en recurrir a diferentes fórmulas para frenar el avance de la alopecia, ya que es un problema importante para los miembros de los Windsor y es más que probable que en el futuro se quede calvo. Algo que, por cierto, ya está padeciendo su hermano mayor, cuya pérdida de cabello es mucho más grave en la actualidad