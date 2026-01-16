El pasado mes de junio, Marta Peñate aparecía en redes sociales para anunciar que había perdido el bebé que esperaba junto a Tony Spina. Desde que comenzara el proceso para quedarse embarazada, la ex concursante de Gran Hermano ha compartido con sus seguidores la cara b, así como los problemas que tiene para poder ser madre. Sin embargo, cuando parecía que lo logró en su último intento, días después comunicaba que «el corazón de su bebé no latía». Tras someterse a diversas pruebas, la creadora de contenidos ha desvelado cuál ha sido la última recomendación médica para volver a intentar formar una familia junto a su pareja.

Marta Peñate desvela el resultado de su última prueba médica

Si por algo se caracteriza Marta Peñate es por ser todo un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada. Es por ello que, cuando decidió convertirse en madre, quiso compartir este proceso con su millón de seguidores -y, de esta manera, visibilizar lo que sufren muchas mujeres para que su embarazo llegue a término-. «Me han dado el resultado de la biopsia del endometrio y resulta que sigo teniendo infección. Seré madre en el año 2088 (ya me lo tomo a risa). Tengo que estar un mes con antibióticos y probióticos. Así que por eso comí hoy gluten. Ante disgusto: hamburguesa», ha comenzado diciendo.

Marta Peñate y Tony Spina. (Foto: RRSS)

Según ha deslizado la tertuliana de realities, en dos semanas recibirá nuevos resultados médicos: «El día 26 me dan resultados inmunológicos y ya os contaré. Había dejado el gluten por si el 26 me decían que tenía algo de eso, no tener que esperar más para otro intento de embarazo, pero dados los acontecimientos la espera se alarga. Aún así voy a reducir el gluten. Por si alguna sabe a lo que me refiero: me contaron que si tienes problemas con el gluten y comes estando embarazada, puede producir abortos».

El comunicado íntegro sobre la pérdida de su bebé

Pese a que Peñate comentó que iba a ser mucho más prudente a la hora de hablar sobre su proceso de embarazo, debido a lo complicado que fue para la creadora de contenidos perder a su bebé, finalmente decidió que lo mejor era hablarlo públicamente y así visibilizar lo que sufren muchas mujeres con la infertilidad.

Sin embargo, hasta que llegó a ese punto, en un primer momento decidió no hablar más sobre el asunto. «Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír. Estamos paralizados y pasaremos algunos días malos, la vida es muy bonita. Espero que entendáis que después de esta mala experiencia la próxima vez llevemos el tema en privado, creo que ya hemos ayudado y visibilizado esto muchísimo. La próxima vez esperaremos a que sea un descaro para contarlo. Gracias a todos por esta ahí», comentaron.

Finalmente, Peñate ha optado por hablar abiertamente sobre este proceso, ya que considera que cualquier información que de puede servir a otras mujeres en sus mismas circunstancias.