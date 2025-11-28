Marta Peñate se compra una casa de más de 1 millón de euros y desvela cuánto dinero tiene en el banco

Después de hacer frente a varios reveses a lo largo del 2025 (con distintos intentos fallidos de embarazo), Marta Peñate (35) ha comunicado a sus seguidores de Instagram una feliz noticia. Y es que ha decidido dar el paso de comprarse una nueva vivienda en Madrid. «Sí, me voy a comprar una casa. Llevo un año y medio buscando y, no voy a mentir, es una casa que es bastante cara», comenzaba a contar.

La influencer señalaba que sería el próximo mes de abril cuando le darían las llaves y que consideraba que había sido una muy buena inversión. «Me dan la casa en abril y para esas fechas será un poquito más cara. Nunca sabes cómo te puede ir la vida. Hoy me va bien y mañana me puede ir mal y hay que ser previsores. Entonces, de entrada es una casa para mí, pero si me va mal la vida, la puedo vender un poquito más cara porque la compré, entre comillas, sobre plano», explicaba, dejando al descubierto que Tony Spina, su pareja, no será propietario del inmueble.

Justificando aún más el importante paso que había decidido dar, Marta confesaba que era una persona muy ahorradora y que le costaba mucho sacar el dinero del banco, pero que había llegado a la conclusión de que el dinero en el banco perdía valor y que lo mejor era «tirarse a la piscina». «Estoy muy ilusionada», sentenciaba.

Siendo fiel a su faceta natural y sincera, Marta compartía con los internautas algunas fotografías del interior de la casa piloto que se ha comprado. Unas imágenes que han sacado a la luz que la vivienda cuenta con varias plantas, amplios ventanales y un jardín con piscina propia. Sobre su valor, la ganadora de Supervivientes All Stars 1 ha preferido no desvelar la cifra exacta que le ha costado para evitar críticas, aunque ha dejado entrever que supera el millón y medio de euros. «Me doy con un canto en los dientes por tener mi jardín propio y mi piscina propia. No todo el mundo se puede permitir eso, y para mí, joder, ¿qué más quiero en esta vida? Una casa independiente en Madrid del millón y medio no baja, y muchas veces cuesta menos y hay que reformarla entera», sentenciaba.

¿Cuánto dinero tiene Marta Peñate en el banco?

Al mismo tiempo que Marta ha publicado su nueva adquisición inmobiliaria, la creadora de contenido también ha compartido el dinero que tiene en la cuenta del banco. Al más puro estilo de David Broncano, la canaria ha difundido un video en el universo 2.0 en el que aparece junto a Borja González (el último ganador de Supervivientes All Stars) haciendo publicidad de una marca de coches. En él, Peñate contesta a varias preguntas comprometidas, llegando a desvelar que tiene entre 400.000 y 600.000 euros en su cuenta corriente. «Pero que la gente no piense mal de mí, que soy ahorradora», decía entre risas.

Por otro lado, la colaboradora de televisión explicaba que tan solo con su trabajo en las redes puede llegar a facturar entre 30.000 euros y 40.000 euros al mes. Unas cifras que, sin duda, le han ayudado a dar el paso de adquirir una nueva vivienda en la capital madrileña.