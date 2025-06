Marta Peñate y Tony Spina aclaran si van a seguir con su relación tras perder al bebé que esperaban

Marta Peñate y Tony Spina han perdido al bebé que esperaban. «Estoy mal, pero quiero hablar de esto con normalidad, con tranquilidad y cerrar el capítulo», así ha comenzado su relato en ¡De viernes!. Una intervención durante la que la ex gran hermana ha aprovechado para realizar un ejercicio de autoayuda. A pesar del enorme mazazo que ha supuesto este hecho para ellos, continúan muy unidos aunque temen que todos estos contratiempos les pasen factura en su relación. Su unión está por encima de todo y no quieren que se vea afectada.

Durante la entrevista en el programa conducido por Bea Archidona y Santi Acosta, la pareja se ha mostrado muy enamorada y han dejado patente que son el pilar uno del otro: «Tener un hijo es mi ilusión, pero no voy a dejar que destruya mi relación», ha verbalizado ella emocionada. «Solo soy infeliz y lo paso mal cuando estoy en este tratamiento, tengo nervios, ansiedad, malestares, etc.», ha comentado, dejando claro que en su día a día es una mujer muy feliz al lado de Tony. De esta forma, han confirmado que el golpe no les ha separado, al contrario.

Marta Peñate y Tony Spina en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La colaboradora se encuentra viviendo un durísimo duelo que ha compartido con sus seguidores. Algo por lo que se muestra muy arrepentida, ya que los tiempos no son los mismos: «Me veo en la obligación de dar explicaciones». Otra de las preocupaciones de Marta es que no quiere ser tratada diferente: «No quiero que se me mire con pena», revelaba. Unas palabras a las que el italiano no ha tardado en contestar: «Yo te miro con admiración». «Me habría gustado ser padre joven, con 22 o 23 años, pero la vida y las prioridades cambian, y ahora mi mayor prioridad es que tú seas feliz», ha declarado él, visiblemente emocionado. Toda una declaración de amor hacia su novia.

Marta Peñate en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

El comunicado de la pérdida del bebé

Tanto Marta como Tony ha hecho a todos sus followers partícipes de todas las partes del proceso de embarazo. Por lo que también han compartido este amargo momento. «Es algo súper duro para nosotros, diríamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos», así comienza la carta en la que informan de la triste pérdida. «El martes Marta tuvo un leve manchado y decidimos ir a urgencias», continuaba el escrito. El resultado del sangrado ha motivado que la gestación se trunque: «Ya no late el corazón, ha sido uno de los batacazos más duros de nuestra vida», han revelado apenados.

«Tenemos que reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar y no enfrentarnos a la realidad», han desvelado sobre cómo es su estado anímico actual. «Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír: somos una pareja genial, tenemos una familia genial y una vida por delante. Estamos paralizados y pasaremos algunos días malos, pero le seguiremos sonriendo a la vida, la vida es muy bonita para dejarla de lado», así han descrito lo único que les mantiene en pie en estos instantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Peñate Amador (@martapenateamador)

Después de esta mala experiencia, ambos han tomado una importante decisión: «La próxima vez llevemos el tema en privado». A pesar de que han querido normalizar y visibilizar estos problemas ante la posibilidad de ser padres, esperan que la siguiente ocasión en la que se pronuncien al respecto sea para anunciar la buena nueva. Un texto que no han querido finalizar sin antes mostrar un profundo agradecimiento a todos sus fans: «Gracias por estar ahí, gracias por dedicarnos siempre palabras tan bonitas y querernos». Una comunicado que no ha tardado en inundarse de comentarios de apoyo hacia la pareja.