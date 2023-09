El problema que dificulta a Marta Peñate poder quedarse embarazada

Todo el mundo conoce a Marta Peñate por su participación en La isla de las tentaciones, pero lo cierto es que la joven disfruta de una dilatada trayectoria profesional que muchos han olvidado. Su primera aparición en la pequeña pantalla vino de la mano de Mercedes Milá, quién le anunció durante una rueda de prensa que era la nueva concursante de Gran Hermano. Marta se presentó al casting del programa y le dijeron que no le habían cogido, pero le propusieron formar parte del formato en calidad de periodista. Peñate es licenciada en ciencias de la información, así que esta oferta no le extraño. En aquel momento no pensaba que iba a convertirse en una de las grandes estrellas de la pequeña pantalla.

Después de Gran Hermano, Marta Peñate estuvo un tiempo desaparecida, pero la audiencia no le había olvidado y los directores de La isla de las tentaciones contaron con ella para una de las temporadas. Participó con Lester Duque, su novio de «toda la vida», pero el amor no duró demasiado. La pareja se terminó separando y Marta continuó su meteórica carrera en televisión. Con el paso de los años fue ganando seguidores y poco a poco se convirtió en una creadora de contenido importante, así que disfruta de una estrecha relación con sus fans.

Marta Peñate con Tony Spina / GTRES

Marta Peñate comparte ciertos aspectos de su vida en Instagram y fue ahí donde contó el motivo por el que no podía quedarse embarazada. Mantiene una relación sentimental estable con Tony Spina, conocido por ser uno de los tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa. Tony ganó mucha popularidad gracias a Makoke, con quién coincidió en Gran Hermano VIP. La modelo acababa de separarse de Kiko Matamoros y todo el mundo estaba pendiente de sus pasos, por eso su romance con el italiano no tardó demasiado en salir a la luz.

Marta Peñate está teniendo problemas para ampliar la familia

Marta Peñate en ‘Supervivientes’ / Telecinco

La periodista explicó en sus redes sociales que estaba tan enamorada de Tony Spina qué quería dar el paso definitivo. «Nunca he tenido una pareja con la que me viera 100% como para decir ‘quiero ser madre’ porque siempre encontraba ‘taras’ en mis ex. Pero con Tony, de repente, no me preguntéis cómo, se me encendió la luz de ser madre y tengo ya súper asumido en mi mente que el bebé tiene que tener mi nariz, mi boca, mis orejas y los ojos de Tony», contó ilusionada.

Marta, cuando estaba convencida, empezó a tener problemas y acudió a su médico de confianza. Le dijo que era fértil, pero que tenía otro tipo de problemas. «Tengo útero bicorne en retroversión», empezó diciendo. Después profundizó en el diagnóstico y dio muchos detalles para intentar ayudar a las mujeres que estaban en su misma situación. «También tengo un seguimiento nefrológico y tengo que ir al especialista. Como me van a hormonar y voy a tener un montón de medicamentos encima, pues para ver si hay una contraindicación para el riñón con que yo me hormone y tenga todo el proceso que tengo que hacer».

Las lágrimas de Marta Peñate

Marta Peñate llorando en Telecinco / ‘GH VIP’

Marta y Tony empezaron en 2021, pero ya forman un equipo indestructible. La colaboradora contó cual era su problema y dejó claro que su novio le estaba ayudando, pues él tenía la misma ilusión de ser padre. «Tengo en las trompas de falopio un líquido llamado hidrosálpinx. Esto hace que mis trompas de falopio estén obstruidas con este líquido», explicó en Mtmad, la plataforma digital de Mediaset. La pareja siempre ha luchado contra la misma causa y por eso a nadie le ha extrañado que Marta esté tan afectada por la muerte del padre de Tony.

El italiano ha anunciado en sus redes sociales que ha tenido que despedirse de su familiar y que está muy afectado. Marta sigue yendo a trabajar a Telecinco porque considera que es lo que debe hacer insiste en que a su suegro le encantaba verle en televisión. Sin embargo, la madre de Oriana Marzoli le ha echado en cara su fortaleza. «La tontería es que te vea bailar hace un rato en plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo», le dijo exactamente. Peñate, a pesar del carácter que siempre ha demostrado tener, no pudo evitar romperse.