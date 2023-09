Este jueves, 14 de septiembre, Gran Hermano VIP regresa a la televisión nacional. Después de un año de cambios, Telecinco ha tomado la decisión de recuperar una de sus apuestas más prometedoras. De esta forma, la casa de Guadalix de la Sierra volverá esta noche a ser ocupada por algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. Pero, ¿quiénes son los concursantes? Toda la verdad de una mentira que ha corrido como la pólvora.

Desde hace unos días, la cuenta oficial del programa en la red ha ido dando pistas de quiénes podrían ser los concursantes de esta nueva edición, la octava desde que comenzó. Un balón de fútbol, revistas de moda, una paella, una muela… pequeños detalles que han creado todo tipo de conjeturas, pero ninguna (o casi) confirmada hasta la fecha. A escasas horas de su estreno, se desconoce quiénes serán los VIPS que se embarquen en esta aventura, todos menos uno. Era durante el FesTVal donde el espacio de Telecinco anunció su primer participante: Sol Macaluso. Desde entonces, silencio.

‘Gran Hermano VIP’ / Gtres

Toda la verdad de sus mentiras

A partir de esta primera confirmación, han sido muchos los medios e internautas que se han aventurado a confirmar e, incluso «desvelar», la lista definitiva de concursantes. Nada más lejos de la realidad. Han sonado con fuerza nombres como el de la presentadora Laura Bozzo, el del ex futbolista Jorge Brázalez o el de la tertuliana Carmen Alcayde. ¿Qué hay de cierto en esto? Nada.

Desde este digital podemos confirmar que nadie del equipo de Gran Hermano VIP es conocedor de los concursantes que esta noche van a entrar en la casa de Guadalix. Nadie, menos los ‘súper’. Tan solo las voces del concurso, los llamados ‘súper’ saben los nombres definitivos, pero el equipo del programa los descubrirá esta noche, a la misma vez que la audiencia. Una información de fuentes de toda solvencia que desmiente por completo las noticias que se están creando sobre el reality show, así como tira por tierra la ‘lista definitiva’ de los rostros conocidos que se embarcan en esta aventura. Todas las miradas están puestas en esta noche, en el pistoletazo de salida del concurso del año, después de Cuentos chinos y con Marta Flich a los mandos de una nueva edición.

Isabel Díaz Ayuso y su ex pareja, Jairo Alonso / Gtres

Sin ir más lejos, el pasado martes, Look desmentía uno de estos rumores. Entre los posibles concursantes sonaba con fuerza el nombre de Jairo Alonso, ex pareja de Isabel Díaz Ayuso. Parecían informaciones contrastadas y una apuesta asegurada para la cadena que generaba máxima expectación pero, una vez más, mentira. Este digital confirmaba que, pese a que el ex novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sí había mantenido contacto con el programa y la cadena -estando a disposición del equipo de producción del espacio como participante- finalmente no formó parte del casting de concursantes. Todo un entramado que ha puesto el foco y la atención en esta noche, cuando se desvelará (para todos) los nombres definitivos de una edición que, sin empezar, ya está dando mucho de qué hablar.