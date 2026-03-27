Marta López estalla contra Alejandra Rubio: "Tiene la suerte de volver cuando la de la gana"

La retirada de la televisión de Alejandra Rubio continúa dando mucho de qué hablar. Tras anunciar su segundo embarazo, la hija de Terelu Campos se ha visto sobrepasada y ha decidido apartarse de los platós por un tiempo. Como no podía ser de otra manera, su decisión ha generado todo tipo de reacciones, y aunque muchos entienden su postura, otros no han dudado en criticarla.

Es, por ejemplo, el caso de Marta López, quien no ha tenido reparo en expresar su opinión al respecto durante su último encuentro con la prensa sucedido en el 60º cumpleaños de Belén Ro, donde ha dejado entrever que considera que Alejandra siempre ha tenido un trato prioritario en la industria televisiva. «Ella se siente atacada todo el rato. Es verdad que se la ataca, pero también se la quiere y se la mima. Tiene la suerte de poder decir que vuelve cuando le da la gana. A otras si nos vamos, a lo mejor nos dice que hasta luego, y ya está», comenzaba a decir, señalando que ella no se podía permitir el lujo de no trabajar con tres hijos.

Marta López en Madrid. (Foto: Gtres)

«Es que no creo que perdamos nadie, más que ella. Porque yo creo que el estar embarazada no te impide trabajar. Yo que me he puesto de parto en Ana Rosa, os digo que se puede trabajar hasta el último momento», concluía. ¡Dale al play para verlo!