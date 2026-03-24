Marlene Mourreau, sin pelos en la lengua con Alejandra Rubio: "No para la niña, es una coneja"

Alejandra Rubio está esperando su segundo hijo en común con Carlo Costanzia. Así lo ha contado ella misma en el plató de ¡De viernes!, donde ha anunciado que en las próximas Navidades serán uno más en la familia. «Estoy bien, no tuve un primer embarazo fácil, este tampoco está siendo un camino de rosas, pero bueno, no me quejo. Estoy muy feliz. Física y anímicamente, a mí me afecta mucho», añadió.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar, y al mismo tiempo que muchos de los seguidores de la pareja no han dudado en darles la enhorabuena, otros han criticado duramente la forma de contarlo y su decisión de volver a convertirse en padres. En medio del revuelo, Marlene Mourreau, conocida por su carrera artística como vedette y modelo, ha hablado sin pelos en la lengua sobre esta dulce espera y, lejos de alegrarse, lo cierto es que ha opinado de manera negativa al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

«No para la niña, es una coneja», comenzaba a decir entre risas durante el 30º aniversario de trayectoria de El regreso de la Década en Madrid. «Tan joven hacer tantos niños… Es verdad que yo el mío lo tuve súper tarde para poder disfrutar de mi cuerpo, de mi vida y de mi trabajo. Y no estar ahí con la barriga por fuera. Yo no podía pasar ni entrar en mi coche con la barriga», añadía. Sobre cómo lo ha contado en televisión, Marlene ha destacado que si hay gente que «vive de las exclusivas», que lo haga, ya que considera que en España «hay más prensa de corazón que de otra cosa». Al mismo tiempo, tampoco ha tenido reparo en analizar la situación de Alejandra, señalando que, además de vivir de su trabajo, también le ayuda ser «la nieta de la comunicadora más importante de nuestro país» y que es normal que en ciertos momentos, de este tipo de noticias exclusivas. Sin embargo, hacía hincapié en que la joven debería aprender a recibir críticas cuando expone su vida pública.

«Todo el mundo en esta profesión, siendo famosos, siempre nos hace preguntas del corazón y siempre pagan mucho por dar exclusiva aquí. Entonces, todo el mundo vendrá en el mismo tren ¿Sí o no? Lo que hay que saber es comerse el marrón después. Tú haces estas cosas, pues luego tienes la crítica. Luego, cuando tú te estás alejando de eso, ya no tienes críticas y vives más tranquila. Como yo estoy ahora, tranquila», concluía.

Marlene Mourreau en el 30º aniversario de trayectoria de ‘El regreso de la Década’. (Foto: Gtres)

Carlo Costanzia estalla de nuevo tras las críticas

Tras salir a la luz la llegada de su segundo hijo, Carlo Costanzia ha vuelto a mostrar su peor cara en las redes sociales. Y es que no ha llevado bien recibir críticas por la reciente noticia del embarazo de su pareja. «Sois escoria humana… Ni por un embarazo os alegráis y seguís lanzando mierda. Ojalá os llegue todo lo que dais en esta vida […] Este populismo al que estamos acostumbrados, este falso feminismo, que al final son las mujeres las que denigran a otras mujeres. Qué cansado estoy, qué pena que vivamos en un mundo así, qué pena que demos voz al odio y qué pena que no se defienda todo esto», sentenciaba.