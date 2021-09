La lucha de Marisa Jara para convertirse en madre

Más allá de ser modelo y diseñadora, Marisa Jara tenía otro gran sueño, el de convertirse en madre. Un deseo que perseguía desde hace bastantes años y que por fin se ha hecho realidad. Esta semana, la sevillana ha compartido con sus seguidores la mejor noticia: está embarazada de su primer hijo. Un bebé que llega en el mejor momento posible, tras unos años muy complicados en los que ha tenido que enfrentarse a un cáncer de estómago y pasar por quirófano 19 veces, según contaba ella misma el pasado jueves.

«Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que voy a ser mamá», escribía en sus redes sociales junto a unas bonitas instantáneas en las que presume de tripita.

No ha sido un camino nada fácil para la modelo, que en octubre de 2018 anunciaba a través de sus redes sociales que le habían encontrado un tumor en el aparato digestivo durante unas pruebas ginecológicas para ser madre. Finalmente, la historia se complicó más de lo deseado y Marisa tuvo que ser intervenida un total de 19 veces, como ha desvelado en su último post, hasta cumplir su deseo más bonito.

Sus fuerzas no flaquearon en ningún momento y no tiró la toalla. «La maternidad se puede conseguir de muchas formas. No voy a parar de luchar hasta conseguir mi sueño: ser mamá. (…) No voy a perder la esperanza y voy a lucharlo hasta el final», decía en una entrevista en 2018, dejando claro una determinación muy firme.

Si bien la situación se terminó alargando más de lo que le hubiera gustado en un principio, lo cierto es que le ha dado tiempo a encontrar a Miguel Almansa, su pareja y padre de su futuro hijo. Pese a que también han tenido sus malos momentos y llegaron a romper a comienzos de año, como le pasa a muchas parejas, consiguieron arreglar sus diferencias y volver a disfrutar juntos de la vida.

Se conocieron en la Feria de Abril de 2019 aunque no fue hasta su segundo encuentro, una velada organizada por un amigo en común, cuando saltaron las chispas. El confinamiento y les pilló, como explicó la sevillana, en la casa de Huelva propiedad de su chico, a la que no le faltaba ninguna comodidad. «Me lo he pasado pipa», contaba en aquel momento Marisa haciendo referencia al confinamiento en pareja. Mientras disfrutaba junto a él de esos primeros meses le dedicaba unos bonitos mensajes en las redes sociales como «Contigo pasaría cien años en cuarentena».

Ahora cumplen juntos su deseo de ser padres y aunque seguro le hubiera encantado contar antes la noticia, Jara ha decidido esperar a los tres meses de embarazo para hacerlo por recomendación médica. «Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso», contaba.