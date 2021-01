Marisa Jara ha roto con Miguel Almansa, su última pareja, poco antes de celebrar su primer año juntos. No ha podido ser y eso que tenían planes de futuro tan importantes como tener un bebé. LOOK se ha puesto en contacto con la modelo que se ha limitado a confirmar su separación, sin querer pronunciarse más al respecto. Ha sido una ruptura de mutuo acuerdo que ha puesto fin a una relación que le había devuelto la sonrisa y la ilusión a la maniquí, que el pasado verano confirmaba que estaba de nuevo enamorada de este asesor inmobiliario con quien pasó el confinamiento en Huelva.

Fue durante su presentación oficial, el pasado mes de julio, cuando la andaluza afirmaba estar segura de haber encontrado al hombre de su vida. Solo llevaban saliendo seis meses. Pero haber estado juntos durante la pandemia fue tiempo suficiente como para tener claro que quería formar una familia con él. «Quiero ser mamá y estamos mirando todas las posibilidades e intentando que venga», afirmaba en aquel momento.

Pero ya sabía que su enfermedad no se lo iba a poner fácil. Justo cuando estaba realizándose varias pruebas para quedarse embarazada se le diagnosticó un cáncer de estómago. Después de pasar por una operación y el tratamiento correspondiente llegaba un tumor en el útero por el que era intervenida en febrero de 2019, que se sumaba a la endometriosis que padece. Pero Marisa Jara no se rinde y piensa cumplir su sueño.

La modelo curvy conoció a Miguel Almansa en la Feria de Abril de 2019. Allí se fijo en él, pero no fue hasta que se encontraron de nuevo durante una velada organizada por un amigo en común, cuando se enamoraron. Llegó el confinamiento y les pilló, como explicó la sevillana, en la casa de Huelva propiedad de su chico, a la que no le faltaba ninguna comodidad. «Me lo he pasado pipa», contaba Marisa haciendo referencia al confinamiento en pareja. Ha sido en sus redes sociales donde la ex de Joaquín Cortés ha dejado constancia de su amor por Miguel en alguna publicación: «Contigo pasaría cien años en cuarentena», escribía en su momento. «Te amo mi vida», respondía él. Pero una vez terminado el confinamiento, el verano y las Navidades, se les ha roto el amor.

Sus amores

Aunque ya tenía un nombre en el mundo de la moda, María Jara saltó a la palestra cuando se conoció su noviazgo con el cantante Manu Tenorio, que hacía solo unos meses que había salido de la Academia de ‘Operación Triunfo’. Su historia de amor duró tres años y medio y su ruptura fue tan discreta como su relación. Tras el cantante llegó el bailaor Joaquín Cortés, con quien estuvo unos meses, aunque según los mentideros de la época, el artista llegó incluso a intentar reconquistarla.

Fueron dos años durante los que la sevillana estuvo volcada en su profesión por medio mundo. Su belleza racial y su buen hacer sobre la pasarela le llevaron a triunfar y a estar alejada del foco mediático. Pero en 2008 llega a su vida el empresario mexicano Chente Escribano, con quien pasó por el altar en el 2009. Después de un año y medio de matrimonio y tras perder el bebé que esperaban, decidían separarse. Y encontró consuelo en brazos de José María Cano. Pero su affaire fue breve y el anticuario Manuel Vittorio la conquistó. Con él decidió pasar de nuevo por la vicaría y se casaban solo diez meses después de comenzar su historia de amor, que terminó en el 2015.