María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, se ha convertido en una de las grandes protagonistas en el funeral del Papa Francisco debido a su sorprendente estilismo y, concretamente, por sus uñas.

Debido a la ausencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, parte de su equipo acudió en su nombre al último adiós del Santo Padre, como María Jesús Montero o Yolanda Díaz, cuya primera aparición en la ciudad del Vaticano fue a primera hora de la mañana junto a los Reyes de España.

El comentado estilismo de María Jesús Montero en el funeral del Papa Francisco

Para el funeral del Papa, aunque muchas personalidades como Donald Trump (que lució un traje de chaqueta azul brillante) no cumplieron algunas recomendaciones, las instituciones en este tipo de actos deben cumplir con un estricto dress code. Desde el Vaticano se pide sobriedad y guardar luto en las vestimentas. Una petición que no cumplió la vicepresidenta del Gobierno de España.

– La Reina, impecable. – La joya de la corona: María Jesús Montero. En un funeral, y menos el del Papa, no se enseña rodilla, no se lleva una bata con agujeros, la ropa va planchada, las uñas se llevan en francesa o nada pero jamás negras, y el pelo se peina. Y, a ser posible,… pic.twitter.com/KR4d0BIhBY — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) April 26, 2025

En cuanto al look, a las mujeres se les pide para este tipo de actos que asistan con trajes negros y por debajo de las rodillas. Sin embargo, la mano derecha de Pedro Sánchez, aunque respetó el color del luto y las medias negras, optó por una falda por encima de las rodillas (a pesar de que la recomendación son vestidos largos, como el que ha llevado doña Letizia) y con encaje en la parte superior del traje, dejando ver algunas partes del hombro. Un estilismo muy comentado en el universo 2.0. «¿Qué clase de disfraz lleva María Jesús Montero?» o «María Jesús Montero no sabe que en un funeral, y menos en el del Papa, no se enseñan las rodillas», fueron algunas de las críticas que circularon en perfiles sociales.

A ello se le suma otro curioso detalle en su estilismo para el funeral del Papa Francisco. Las redes sociales, muy activas en este día histórico, se percataron de un detalle en las uñas. Aunque no existe un protocolo en cuanto a los beauty looks, cierto es que como cortesía y por respeto, se aconsejan los tonos neutros para la manicura, tal y como recomendó la Reina Isabel, que nunca quiso que se llevaran de colores fuertes.

Tengo que comentar esta foto…

La Celaa sigue existiendo, no sabemos si momificada

María Jesús Montero se ha puesto ganchillo como un tapete, en su línea.

La reina, vaya rictus.

Yolanda, diría que sobria y bien.

Feijóo, se le ve feliz en su papel. No añado más. pic.twitter.com/B7819s1tbo — Sergio (@Sergio_TNa) April 26, 2025

Además de destacar por su extravagante maquillaje, la ministra de Hacienda acudió a Roma con un tono oscuro en sus uñas. Un detalle que demuestra que Montero, que acudió en representación del Gobierno de España, no siguió estrictamente las normas de este acto solemne, como sí lo hizo la Reina Letizia, que a diferencia de la política, sí que optó por lucir un vestido largo hasta los tobillos y un maquillaje mucho más sutil.