Mar Torres, de la alfombra roja al negocio de los rebozados

Abran paso a la nueva Mar Torres. Atrás queda esa faceta que la hacía ser una de las influencers más prometedoras de la escena nacional. La exnovia de Froilán de Marichalar ha cambiado totalmente de registro y ha aparcado al fashion & beauty & lifestyle que preside su biografía en Instagram, al menos de momento. Su nuevo quehacer ha dejado con la boca abierta a sus más de 84.000 seguidores en la red social.

Mar Torres ha posado vestida con el uniforme de Fripozo, trabajando en las instalaciones de esta marca, al sur de la capital, en el madrileño barrio de Vallecas. Se trata de una de las escisiones empresariales del Grupo Fuertes y está dedicada a la producción de alimentos ultracongelados. Su esencia se puede leer en su sitio web oficial: «Con una filosofía basada en la innovación ha conseguido posicionarse en la distribución moderna y la hostelería con un amplio catálogo de platos preparados, pescados, mariscos, carnes y verduras de sabor casero. Su objetivo es elaborar alimentos de calidad, sabrosos y saludables, que permitan ahorrar tiempo y hagan la vida más fácil a los consumidores». No obstante, su especialidad son los platos rebozados, que han pasado el filtro de calidad de una Mar Torres que no ha perdido la oportunidad de testar alguno.

Que la influencer se haya puesto la bata blanca de Fripozo no es casualidad puesto que es una de las empresas que componen el gran holding que posee el Grupo Fuertes, presidido por su abuelo, Tomás Fuertes. Todo queda en casa. Sea como fuere, no deja de sorprender esta nueva faceta con la que Mar Torres ha deleitado a sus seguidores este jueves.

Este nuevo trabajo llega unos meses después de eliminarse su cuenta en In Management Agency, la agencia de representación de influencers fundada por Dulceida y que lidera su madre. Esto se interpretó como un paso clave en la gestión de su carrera. La misma que ahora parece desarrollar de otro modo, aunque no deja del todo de lado su perfil de influyente puesto que sigue subiendo algunos de sus looks favoritos a Instagram.

Algo que se empeñó en dejar claro desde que rompió su relación con el hermano de Victoria Federica por segunda vez es que pretendía llevar una vida que pasase desapercibida. Esto es alejarse de los focos, las revistas, los platós y de la óptica de la crónica social. Sin embargo, este verano volvió a ser protagonista después de coincidir con Froilán en una discoteca y ocasionar un altercado. El hijo de la infanta Elena perdió los papeles al sufrir un ataque de celos por ver a su ex con otro hombre: «Mar Torres estaba con su novio muy pegadita, muy pegajosa y todo el tiempo besándose e intentando provocar a Froilán que no les quitaba ojo. Froilán se puso muy nervioso y terminaron enfrentándose, se sentían los gritos que pegaban y tuvieron que meterse los amigos de él», narró un testigo de la escena.