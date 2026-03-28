Manuel Cortés ha dado un paso al frente para hablar como nunca de su historia de amor -y desamor- con Gloria Camila. El hijo de Raquel Bollo se ha sentado en ¡De Viernes!, donde ha contado con todo lujo de detalles sus idas y venidas con la colaboradora televisiva durante casi una década y que coincidían con algunas de sus relaciones en pareja.

Manuel Cortés se sincera sobre Gloria Camila

Aunque en un primer momento el artista prefirió no hablar de su relación con la hija de Ortega Cano, ahora ha decidido dar un paso al frente para desvelar que su relación comenzó hace varios años: «Yo conozco a Gloria hace doce o quince años. Y desde entonces estuvimos tonteando. Pero hará unos 7 u 8 años mínimo cuando la amistad fue a más. No hemos tenido nada serio, pero siempre ha habido mucho más que una amistad».

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En este sentido, el hijo de Raquel Bollo aclaraba que había sido una relación intermitente» de idas y venidas: «Si echamos la vista atrás, sí que se ha hablado muchas veces. Otra cosa es que no se haya querido ahondar en ello». Además, gran parte de su entorno era conocedor de este idilio: «Hay mucha gente del entorno de Gloria, familiares incluso, que sabían perfectamente lo nuestro desde hace mucho tiempo».

Asimismo, el hermano de Alma Cortés aclaraba que nunca han querido formalizar su historia. «Hemos llevado una vida de salir y entrar, de estar juntos varios días, de despertarnos juntos… pero nunca le pedí formalizar nada. Hemos sido más disfrutones. Dos niños que se atraen, que se lo pasan bien… algo esporádico, a veces más continuo dependiendo del momento y de cómo estuviera su relación. Yo ni le pedía explicaciones a ella, ni yo se las tenía que dar. No tenía nada que temer, yo no tenía pareja. Cuando ella quería verme o queríamos estar juntos, nos hemos visto», y puntualizaba que Gloria le era desleal a sus anteriores parejas, «por la cronología del tiempo».

El motivo de su ruptura

Manuel Cortés en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Pese a que nunca se han reprochado nada, el fin de su amistad especial llegaba a raíz de que Gloria le ocultara a Manuel que había vuelto con su ex, al que sí defendió en los platós, pero no a él. «El problema viene en el trato y en la actitud en la que ella me deja a mí en los medios. Si tú me tiras a los pies de los caballos después de que yo llevo comportándome contigo no sé cuánto tiempo y callado… pues nada que hablar. Yo me siento ninguneado y tratado de una forma muy despectiva. He estado callado muchísimo tiempo y tú has tenido muchas oportunidades de decir la verdad. Dice que el único que le da pena es Álvaro, que hay que proteger su carrera… y a mí me dejas por tierra. Entonces, ¿mi carrera qué pasa?».