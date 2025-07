Luna, hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, se consolida como analista política lejos de la fama familiar

Carlos Lozano y Mónica Hoyos fueron una de las parejas más mediáticas de la década de los noventa. Se conocieron mientras trabajaban juntos en el programa Mamma Mía, el lugar donde comenzó la relación sentimental que mantuvieron durante casi diez años. A día de hoy, su romance no continúa, pero ellos siguen estando unidos por la hija que tuvieron en común en 2004. Su nombre es Luna y, a pesar de la fama que siempre le ha rodeado por sus progenitores, la joven ha decidido optar por un camino muy diferente.

Estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Bath, Inglaterra, y aunque todavía no ha terminado los créditos requeridos para obtener el título, lleva casi un año realizando prácticas en la Cámara de Comercio Estadounidense ante la Unión Europea, tal y como ha publicado en su perfil oficial de LinkedIn, una plataforma cuyo objetivo es conectar a profesionales que mantengan los mismos intereses, así como también es una herramienta indispensable para buscar empleo a día de hoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por luna lozano hoyos (@lunalozanoo)

Más allá de sus estudios y sus primeros pasos en el mundo laboral, Luna está utilizando las redes sociales para mostrar su habilidad comunicativa en el ámbito político. A través de sus propios análisis, comenta temas de rigurosa actualidad relacionados con los partidos políticos de nuestro país y de fuera de las fronteras españolas. Sus publicaciones generan multitud de likes y comentarios que inmediatamente provocan debates entre los usuarios, los cuales sitúan su contenido en uno de los más vistos del momento.

Teniendo en cuenta el éxito de sus publicaciones, recientemente Luna ha querido explicar qué es lo que tiene pensado hacer en cuanto a su presencia en el universo 2.0. «He decidido que voy a empezar a hacer los vídeos un poco más largos, con un poco más de temario incluido, leyendo los comentarios para apuntar las cosas que os interesan para hablaros de temas que son interesantes para vosotros. También voy a abrir más plataformas como YouTube, Twitch, Instagram y demás. […] Hay que tener en cuenta que estudio y trabajo, entonces yo no soy influencer porque no tengo el tiempo ni es algo a lo que me quiera dedicar. Pero sí que me gusta subir estos vídeos de temas que me apasionan, como la política, que es uno de ellos», explicaba. Además, añadía que más adelante también tiene en mente hacer vídeos en inglés (un idioma que ella maneja a la perfección) para todos aquellos seguidores que no hablan castellano.

Por ahora, Luna cuenta con más de 50.000 seguidores en TikTok, los cuales han elogiado, en más de una de sus publicaciones, el claro y cercano lenguaje que utiliza para tratar temas políticos. «Por fin una joven inteligente en las redes», «Eres maravillosa, qué gusto de juventud hablando así», «Tienes mucha personalidad, sigue así por este camino», «Qué madura y sensata eres. Tus padres estarán muy orgullosos de ti», «Qué bien te expresas», escribían algunos de ellos.