Mónica Hoyos habla como nunca antes sobre su relación con Cayetano Martínez de Irujo: "Fue un tipazo"

Mónica Hoyos es una presentadora, modelo y actriz peruana cuyo nombre saltó a la fama en nuestro país tras conocerse su relación sentimental con Carlos Lozano, con quien tuvo a su única hija, llamada Luna. Sin embargo, su historial amoroso va mucho más allá. Y es que ha estado relacionada hasta con aristócratas españoles, como es el caso de Cayetano Martínez de Irujo. Corría el año 2009 cuando ambos fueron pillados en Kenia recibiendo el nuevo año, donde derrocharon una complicidad que daba a entender que entre ellos había surgido algo más que una amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su historia de amor no llegó a cuajar y, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado nunca en exceso al respecto, con motivo de la inminente boda de Cayetano y Bárbara Mirjan, Mónica ha recordado cómo fue su fugaz romance con el conde de Salvatierra.

A su llegada a la comunión de Tristán Peña (hijo de Juan Peña y Sonia González), Mónica Hoyos ha sido preguntada por la prensa sobre la polémica que está surgiendo alrededor de la presencia de Genoveva Casanova en el enlace de Cayetano Martínez de Irujo, algo que a la peruana no le parece descabellado. «Genoveva es la madre de sus hijos. Yo eso lo respeto mucho. Para mí, el padre de tus hijos no es solamente un ex. Es tu familia. Entonces yo entiendo que ella quiera formar parte de la nueva vida de Cayetano, porque sus hijos van a estar involucrados», comenzaba a decir.

Mónica Hoyos en Madrid. (Foto: Gtres)

Hablando de su pasado con Cayetano, Mónica aseguraba que ella no tendría ningún problema en asistir a la boda porque lo que tuvo con el conde no fue «ni una relación larga ni con hijos de por medio». «No son los mismos sentimientos. Entiendo que Genoveva tenga otro tipo de sentimientos», sentenciaba. No obstante, recuerda con mucho cariño cómo conoció al hijo de la duquesa de Alba.

«Cayetano me pareció un tipazo en ese momento. Creo que cada persona tiene su etapa. Y en esa etapa yo me estaba separando del amor de mi vida en ese momento, que era Carlos, y su actitud era como la de un príncipe. De una persona que le apetecía conocerme. Y a mí en ese momento me parecía muy bien», recordaba.

Mónica Hoyos y Cayetano Martínez de Irujo en un evento benéfico de la Fundación Síndrome de West. (Foto: Gtres)

Por otro lado, aprovechando su intervención con los medios, Mónica también quiso dar la enhorabuena a Cayetano Martínez de Irujo por su boda con Bárbara. «Enhorabuena por él. Me alegro mucho de que haya encontrado una persona para poder compartir su vida», expresaba. Sin embargo, al ser preguntada por la diferencia de edad entre ambos, Hoyos también ha sido clara: «Yo no estoy muy de acuerdo con la diferencia de edad, porque al final cada persona, en cada generación, tiene una cosa que vivir. Entonces cuando tú ya has vivido unas cosas y la otra persona las quiere vivir… a no ser que te acoples… pero te tienes que acoplar. Pero al final es mi opinión y cada persona opina una cosa distinta. A lo mejor yo mañana me enamoro de una persona de 25 años», concluía.