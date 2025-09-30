Isabel Pantoja está a punto de abandonar España para mudarse a República Dominicana. Tras un año marcado por las polémicas, así como por la falta de trabajo de la cantante en su país natal, la madre de Kiko Rivera ha decidido dar un giro de 180º grados y cambiar radicalmente de vida. Su no adaptación a Madrid, así como el incumplimiento de sus expectativas o su complicada situación económica, ha supuesto que la intérprete de Marinero de Luces ponga tierra de por medio y deje atrás lo vivido hasta ahora.

Sabido es que solo cuenta con un grupo reducido de confidentes en su día a día, ya que muchas amistades se han alejado de la artista, como Las Mellis, Raquel Bollo o Chelo García Cortés que, en otro momento, fueron sus incondicionales Sin embargo, Isabel no está sola, sino que cuenta con el apoyo del director de orquesta Luis Cobos, que estuvo presente el pasado 26 de diciembre de 2024 en su actuación Tú serás mi Navidad.

Isabel Pantoja con Luis Cobos. (Foto: Instagram)

Precisamente, el presidente de la Academia de la Grabación The Latin Recording Academy ha querido brindarle su apoyo una vez más a La tonadillera y ha opinado sobre su difícil situación personal.

«Le tengo muchísimo cariño, conozco a la persona y ser intrínseco que hay dentro del personaje y me da pena, es muy buena artista y buena persona. Las cosas que le pasen es una accidente. Yo sigo queriendo a la persona y gran artista que es», ha comenzado diciendo Cobos.

Además, el director de orquesta ha desvelado que «tiene un contacto permanente» con la madre de Kiko Rivera: «Procuramos no hablar de polémicas entre nosotros. Si me hubiera ocurrido lo que le ha ocurrido a ella, no me encontraría bien -refiriéndose a la mudanza de Isabel a República Dominicana-. Me abstendré de opinar de sus asuntos personales y familiares».

Luis Cobos en un evento. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Luis Cobos saca la cara por su amiga, con la que ha trabajado mano a mano en muchos momentos de su vida. «Ella y yo somos amigos para siempre por muchas razones. Hemos trabajado juntos. He estado en algunos de sus proyectos más importantes sobre la copla, hicimos toda la copla sinfónica, dos películas… Tendrá todos los problemas personales que ha tenido y todo lo que tú quieras, pero como artista yo la quiero y la adoro. Es un artista que representa muy bien lo que es el arte popular y la música andaluza de España. Por tanto, ahí me tenéis. En otros asuntos, además, podéis creerlo o no, yo soy muy amigo de la familia, he participado mucho con ella en casa, en todas partes y la verdad es que no tengo argumentos ni tengo otras razones para hablar de temas personales así que ahí vais a encontrar poco», dijo sobre la intérprete de Era Mi Vida Él.

El mejor momento de Luis Cobos

Luis Cobos ha reaparecido hace unas horas en el homenaje a Guadiana, en Madrid. Allí, el experto musical ha hecho algunas valoraciones sobre algunos temas de la actualidad, como la polémica de la participación de España en Eurovisión. «Si la televisión lo ha decidido, decidido está. Hay que distinguir entre el pueblo, que no tenemos culpa y pagamos, y la política. Deberíamos tener la inteligencia de discernir. Me da muchísima pena porque he tenido contacto con artistas israelíes, que también están pidiendo que se pare».