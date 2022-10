Hoy, 12 de octubre, en España se celebra el Día de la Hispanidad. Un acto en conmemoración al descubrimiento de América por Cristobal Colón que se adoptó a principios del siglo XX por iniciativa de Faustino Rodríguez San Pedro, ex alcalde de Madrid. Después de dos años de restricciones por la pandemia, el desfile de las Fuerzas Armadas volverá a celebrarse con normalidad, con el Rey Felipe y la Reina Letizia presidiendo el acto como ya es tradición.

Una fiesta nacional que ha marcado la agenda de doña Letizia desde 2004, pues la monarca no se ha perdido ni en una sola ocasión el desfile del 12 de octubre, en el que siempre ha contado con Felipe Varela para firmar sus looks. Y precisamente hablando de estilo y echando la vista atrás, la mujer de Felipe VI ha lucido un total de 18 vestidos en este día, pues su look es uno de los aspectos más comentados de la jornada. Tanto es así que su elección siempre ha sido mirada con lupa, destacando las mejores y las peores opciones que la han situado en la primera plana de la prensa nacional del Día de la Hispanidad.

2021

Uno de los estilismos más comentados fue el del año pasado, pues Letizia eligió a la diseñadora María Barragán para firmar su look, saltándose así su propia tradición. Dejando de lado a Felipe Varela, la monarca escogió la firma especializada en moda nupcial para lucir un vestido celeste al que añadió unos salones de Magrit y su habitual anillo de Karen Hallam.

2019

Otra de sus elecciones más aplaudidas fue la del año anterior a la pandemia. La Reina volvió a confiar en Felipe Varela y estrenó un vestido camisero midi de organza de seda bordada con mariposas en rosa talco, falda de tul y cintura marcada que fue todo un acierto. Un romántico estilismo que combinó con unos pendientes de su suegra, doña Sofía para darle ese toque sentimental.

2015

Este año, ganó el clasicismo. Aunque Letizia ha arriesgado mucho últimamente, lo cierto es que esta vez optó por un vestido de lo más sencillo y, como no podía ser de otra manera, obra de Felipe Varela. Siendo fiel a la fórmula de vestido y chaqueta a juego, la Reina acaparó todas las miradas con un estilismo en azul noche y unos salones de Magrit oscuros que le dieron el toque elegante al look.

2010

Y es que, pese a que Letizia siempre suele acertar el Día de la Hispanidad, en ocasiones ha metido la pata. En concreto, son dos los estilismos que dieron mucho de qué hablar por su mala combinación. En primer lugar, su estilismo de 2010 fue de lo más polémico, ya que la Reina se saltó el protocolo a lo grande. Aunque las normas marcaban falda o vestido, la monarca se presentó con un pantalón pata de elefante en color gris y una camisa de sea en rosa. Uno de sus looks más polémicos que también fue firmado por Varela. Desde ese aluvión de críticas, Letizia nunca volvió a lucir pantalón el 12 de octubre.

2007

Y, para finalizar, otro de sus estilismos más mediáticos fue el que lució este año. La entonces princesa de Asturias era la cuarta vez que asistía a la celebración del Día de la Hispanidad y su poca experiencia le jugó una mala pasada.

En esta ocasión, se atrevió con un minivestido y un abrigo estilo baby doll que no fue acertado. Sin embargo, lo que más llamó la atención, además del peinado que le echaba años encima, fueron las medias tupidas y brillantes que lució. Una obra de Felipe Varela que se ha convertido ya en un look para la posteridad.