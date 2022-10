La Reina Letizia tiene el armario cápsula perfecto para afrontar la congelación del presupuesto

El presupuesto de la Casa de S.M. el Rey, congelado. A pesar de que la inflación se encuentra en estos momentos en el 9% según los datos del mes de septiembre, los Presupuestos Generales del Estado que acaban de presentarse no tienen previsto aumentar la partida para la Corona. Esto significa que, por tercer año consecutivo, la Casa Real contará con 8.431.150 euros.

La partida presupuestaria destinada a la Corona se ha mantenido en este nivel desde hace tres años, pero no es la primera vez que esto ocurre. Ya estuvo congelada los años 2015 y 2016, pero en los dos siguientes ejercicios (2017 y 2018) se realizó un leve incremento. Debido a que en 2019 y 2020 no hubo Presupuestos Generales del Estado, se optó por prorrogar las cuentas de 2018, con una partida de 7.887.150,00 euros. La de la Casa de S.M. el Rey es la única de las partidas que no crece respecto al presente ejercicio. Todos los ministerios y también las Cortes Generales y el Poder Judicial, elevan su presupuesto de gasto, en mayor o menor medida.

Este presupuesto no incluye otras partidas relacionadas con la Corona, como la seguridad o los gastos que asume Patrimonio Nacional. Entre los gastos a los que hace frente la partida destinada a la Casa de S.M. el Rey se encuentran las asignaciones del Rey, la Reina y doña Sofía, que supusieron el año pasado 507.000 euros de un total de 8,43 millones. En el año 2022 fueron 259.000 euros en el caso del Rey, 142.000 en el caso de la Reina Letizia y 116.525 para la Reina Sofía. El Rey Juan Carlos I carece de asignación desde que así lo decidiera Felipe VI en marzo de 2020.

El resto de la partida se emplea en sufragar los sueldos y complementos retributivos de altos cargos, funcionarios y el resto de personal que trabaja para la institución; cubrir gastos corrientes, abordar inversiones y para un fondo de contingencia que en 2021 se dedicó a la digitalización de la institución. Asimismo, en 2021, los Reyes así como los altos cargos que trabaja en Casa Real se subieron un 2% el sueldo de acuerdo con la subida establecida para altos cargos y funcionarios. Este año, con una subida para los funcionarios de hasta un 3,5%, cabe esperar que ocurra lo mismo, aunque deberá abordarse dentro de la partida congelada.

La monarquía española es una de las más ‘económicas’ de Europa. De hecho, el gasto de los Reyes está muy por debajo de otros royals, como los Windsor, o los Reyes de Holanda, por ejemplo. Un detalle que se hace especialmente evidente en una cuestión tan visible como es la indumentaria de la Reina.

Doña Letizia, además de haberse convertido en un icono de estilo a nivel internacional, es todo un ejemplo a la hora de configurar un ‘armario cápsula’ perfecto para hacer frente a sus compromisos oficiales sin recurrir a grandes marcas. A diferencia de otras royals que tienden a apostar por firmas de renombre y estrenan looks de manera recurrente, la esposa de Felipe VI no solo es una maestra reinventando estilismos, sino que además, tiende a decantarse por marcas que tienen una filosofía sostenible y una producción local, como manera de transmitir su apoyo al mundo de la moda. En el armario de doña Letizia abundan las faldas midi, las blusas blancas, los blazers y los vestidos de corte clásico, básicos en un armario cápsula.

Un detalle en el que concuerda con Victoria de Suecia, por ejemplo, aunque doña Letizia lo lleva a un nivel más elevado. Sin duda, en un año en el que la inflación amenaza tanto los hogares de los españoles, la sobriedad y la capacidad para reinventar son más necesarias que nunca.