A las 17:00 horas de este viernes, Lolita Flores se ha conectado a Twitch para realizar una entrevista de lo más conmovedora en el programa online del hijo de Isabel Pantoja, ‘En casa con Kiko’. “De todos los invitados que he tenido has sido la más rápida en conectarte”, ha dicho Kiko Rivera con mucho humor al inicio de la conversación. Sin embargo, antes de iniciar la charla, la artista ha sufrido algún que otro problema técnico. Resulta que el teléfono móvil no se quedaba en su sitio y se ha caído en varias ocasiones, lo que ha provocado una gran carcajada de ambos. “Tengo el placer de conocerte desde pequeñito ¿Te acuerdas cuando me escapaba del internado y me iba a tu casa”, ha recordado con mucha nostalgia el marido de Irene Rosales.

“Recuerdo estar acostada en el sofá y de repente, aparecías en el salón diciendo ‘No se lo digas a mi madre’”, ha confesado una divertida Lolita. A partir de ahí tanto entrevistada como entrevistador se han fundido en una agradable y cálida conversación en la que han reflexionado sobre la vida y sobre cómo se actúa una vez se van cumpliendo años. “Hay que quedarse con lo bonito de las historias. No merece la pena quedarse con lo malo…”, ha dicho la artista. Instantes después, el hijo de la tonadillera ha relatado algo por lo que se siente fatal a día de hoy. “¿Recuerdas que me hiciste un regalo de tu hermano? ¿Una cinta para la guitarra?… En la mudanza de mi casa de La Moraleja debí perderla porque no la encuentro”, ha contado Kiko a lo que ha contestado entre risas la hermana de Rosario Flores: “Igual está en algún armario de Cantora, vete tu a saber”.

Sin embargo, el punto álgido de la conversación se ha alcanzado cuando se ha podido ver a Lolita deshacerse en halagos hacia Paquirri, con quien tuvo una relación de año y medio en los años ochenta. “Tu padre era parte de la naturaleza, un hombre muy leal muy fiel así mismo… Un luchador nato. Un amante de los suyos por encima de todo y de esa profesión tan difícil y criticada por algunos”, ha relatado la intérprete de ‘Sarandonga’. Incluso se ha abierto en canal al contar que era consciente de que ella estaba mucho más enamorada del torero, que él de ella. “No se me caen los anillos por decirlo”, ha dicho con una tierna sonrisa. “Primero lo quise como amigo porque era el marido de Carmina Ordóñez, mi mejor amiga. Tenía 14 años cuando le conocí y al principio le quería como a un hermano… luego con el tiempo me enamoré locamente de él”, ha continuado explicando ante un Kiko Rivera muy atento a cada detalle.

Lolita también ha querido contar una divertida anécdota que vivió durante su romance. “Estábamos en Cantora, un amigo, yo y tu padre, y dijo vamos a pasear a caballo. Era de noche, pero por amor yo hacía lo que fuese. De repente, Paco dijo ‘quietos’. Había un toro en medio del camino y con todo su arte se lo llevó… Me quedé blanca y volvimos a casa a dormir”, ha contado la cantante que tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad para revelar que también durante su noviazgo con Francisco Rivera, el diestro le hacía levantarse a las seis de la mañana para andar. “Me lo llega a decir ahora y se va solo. Me salían unas ampollas…”, ha sentenciado jocosa.