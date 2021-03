El distanciamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja que comenzó en el mes de octubre del pasado año, ha traído cola. Parece que la brutal guerra mediática en la que se encuentran madre e hijo parece no tener fin. Mientras la intérprete de ‘Marinero de luces’ se mantiene en el más absoluto silencio, el DJ ha optado por sincerarse cada vez que ha tenido la oportunidad. La última ha sido durante la emisión de su programa online ‘En casa con Kiko’. Esta vez ha sido María Patiño la invitada de honor al formato que se puede ver a través de Twich.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Durante la distendida charla con la presentadora de ‘Socialité’, Kiko ha entrado en cólera al explicar el último desplante de su progenitora. Este pasado 5 de marzo era el día en el que Paquirri hubiera cumplido 73 años si no hubiera perdido la vida en la plaza de Pozoblanco tras aquella brutal cornada. Una fecha muy especial tanto para la cantante como para los hijos del diestro. Año tras año, Isabel Pantoja ha mandado una corona de flores a la tumba del torero, pero esta vez la polémica ha estado servida después de que decidiera quitar el nombre de su hijo en la dedicatoria. Actitud que el intérprete de ‘Así soy yo’ ha criticado.

En medio de este nuevo ataque, el marido de Irene Rosales ha revelado que se ha refugiado en su hermano, Cayetano Rivera, demostrando una vez más lo unidos que están desde que retomaron la relación. De hecho, gran parte de ese día tan señalado lo han pasado juntos. El cantante ha confirmado que fue el marido de Eva González quien se desplazó hasta su domicilio. Tras comentar este nuevo acontecimiento, el que fuera el ‘pequeño del alma’ de Isabel Pantoja ha ido un paso más allá y ha terminado sincerándose con la colaboradora de ‘Sálvame’ sobre el “feo detalle” que ha tenido su madre con él. «Los días claves, mi madre siempre mandaba una corona con ‘tu esposa e hijo’. Sabía que hoy iba a pasar, la conozco muy bien. Hace dos días le dije a mi mujer que iba a preparar otra corona por si pasaba esto. Tenía la sensación de que podía pasar y no me equivoqué. Llamé al cementerio y les pedí que me mandaran una foto y vi que ha tenido el detalle, un detalle muy feo, de quitar mi nombre», ha explicado muy dolido.

Por otro lado, Kiko Rivera ha puesto en duda el estado de salud en el que se encuentra la artista. Sobre esto, el intérprete de ‘Cicatriz ha explicado que hay personas que se desplazan hasta la finca de Medina Sidonea, y ha considerado que, si su madre estuviera en las últimas, estas personas se lo dirían. El DJ ha relatado en más de una ocasión que quiere poner fin a todo este entramado familiar, pero, por el momento, la cantante no ha dado su brazo a torcer. «Ojalá recapacitara. Ella está acostumbrada a que todo el mundo le lleve la razón. Yo he intentado por todos los medios, menos llamarla porque no se lo merece, comunicarme con ella… Ella coge el teléfono a quien quiere, ni siquiera a mi hermana cuando con ella no tiene ningún tipo de problema», ha insistido ante una atenta María Patiño que no ha dudado en darle un consejo.

«Yo he tenido problemas importantes con mi madre, no a tu nivel, porque chocábamos mucho. Un día se acostó y no se levantó, murió de muerte súbita. No te digo que te doblegues ni que pases algo por alto… Te entiendo. Si le pasa algo a tu madre el dolor que vas a tener no te lo vas a quitar en la vida», ha confesado la periodista.