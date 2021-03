Kiko Rivera llama a ‘Sálvame’ para desdecir a Fosky: «le voy a poner una demanda que se va a cagar»

Fosky, el que fuera chófer de Isabel Pantoja y Julián Muñoz y una de sus personas de confianza , ha acudido este miércoles a ‘Sálvame’ para hablar sobre algunos hechos de la familia que él vivió en primera persona durante los años a su servicio. Entre otras cosas, ha asegurado que Agustín Pantoja obligó a su sobrina, Isa Pantoja, a dormir fuera de la casa, que se metía con la niña por su físico y que Isabel Pantoja le daba a su hijo «entre 2.000 y 3.000 euros diarios» para tenerle contento. Sus palabras, además de despertar la curiosidad de los colaboradores han hecho que Kiko Rivera haya llamado en directo para responderle y desmentir sus afirmaciones.

Visiblemente enfadado, el dj anunciaba antes de entrar en el asunto que había consultado previamente a sus abogados y que había decidido «ponerle una demanda que se va a cagar». «Este señor no puede decir que a mí mi madre me daba 2.000 o 3.000 euros diarios, ¿de qué estás hablando, tío?», se preguntaba Kiko, a lo que Fosky, sin echarse para atrás, le insinuaba que sabía muchas más cosas. «Con Fosky no pienso hablar, porque para que algo me duela me tiene que importar y a mi Fosky me importa una verdadera mierda. Vas a tener que demostrar eso que has dicho delante de un juez», seguía el hijo de la tonadillera, dispuesto a llegar hasta el final.

«No te voy a consentir que hables mentiras sobre mi ni que de que tu boca salga el nombre de mi mujer porque para eso antes te tienes que mirar a un espejo y ver cuanto tiempo llevas sin ver a tu hijo, por ejemplo. Así que Fosky, dedícate a lo que mejor sepas hacer, que no lo sé porque hace mucho tiempo que no tengo relación contigo», ha seguido Kiko, que ha remarcado que hace años que no tienen contacto. «Yo contigo he tenido una relación de buenos días y buenas tardes si alguna vez me tenias que acercar a algún sitio. No más. Me parecías un trabajador bueno en ese sentido, pero no te voy a consentir que hables así de sobre mi cuando sabes que eso no es verdad. Lo que tengas que decir de mi madre o del señor Julián Muñoz pues en ti está porque son cosas de ellos y no me voy a meter. Pero ya te digo, te vuelvo a repetir, eso que has dicho sobre mi que yo recibía dinero, 2.000 o 3.000 euros diarios, lo vas a tener que demostrar ante un juez».

«Has hablado por ti y no por tu hermana, qué raro», le ha espetado el ex chófer, a lo que Kiko ha asegurado que solo ha escuchado la parte en la que hablaba sobre él. Carlota Corredera le ha explicado la información y, tras ello, el músico lo ha negado tajantemente, dando razones de peso. «Eso no es cierto. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque cuando mi madre estaba con Julián mi tío Agustín no estaba en España, ¿vale? El vivía en Miami, venía de visita y se volvía a ir. ‘Foskito’, que se te nota todo. Eras el que estaba todo el día con Julián y conocerás muchas cosas sobre él, pero de mi tío no tienes ni puñetera idea. Yo puedo estar enfadado con mi familia, pero no voy a tolerar estas patrañas», ha explicado sin convencer a Fosky, que repetía que Agustí Pantoja «sí estaba».

El peruano también ha señalado que lo que conmocionó a Kiko aquel 2 de agosto no fue encontrar las pertenencias de su padre, sino «dinero en efectivo». «Eso es incierto», ha sentenciado el sevillano. «Estoy cansado de repetir la misma historia. Parece ser que ahora… hace 15 años que no le veo. ¿Tiene ojos dentro de mi y ve lo que yo veo? Es curioso que me diga eso porque no es cierto y si no yo no tendría ningún tapujo en decirlo porque ya sabéis que soy un tío que dice la verdad, soy un tío generoso. Al final me abro y no tengo porque mentir en ese sentido, eso no es verdad. No se si el lo habrá visto o no. Igual es algo que ha visto él y quiere hacer ver que lo he visto yo, no lo sé».

La conversación ha llegado a su punto álgido cuando el antiguo chófer de Isabel Pantoja le ha recordado las veces en las que le llevaba a Málaga, «¿qué traíamos del Pinillo, Kiko?», ha preguntado. «De lo que te encargabas tú, de pillarlo», le ha respondido sin problemas Kiko, terminando su intervención por el giro que estaba dando. «No vayas por esa parte amigo. Soy una persona que ha estado y sigue enferma. No juegues con mi enfermedad porque sí has dicho que si íbamos a pillar pepinillos, ¿eres tonto o qué te pasa? Soy una persona educada que tengo los pies en la tierra y cada vez que digo algo, lo puedo demostrar, cosa que tu no. Ahora que me has tocado los cojones vas a tener que demostrarle porque ya veo que las orejas te han crecido y vas a tener que ir ante el juez», ha dicho muy enfadado.

«Este es tonto», ha terminado diciendo cuando desde el plató le han dicho que ha comentado que Irene le manipula. «Ves a ver a tu hijo eso es lo que tienes que hacer y dejarte de tonterías. No se puede hablar de algo que es mentira y no se puede demostrar, es que es de tontos. Está pasando igual que le paso a mi madre con el puñetero mensaje. ¡Igual! Y ahora lo vas a tener que demostrar y si no haberte callado y no haber contado una mentira por tener minutos televisivos».