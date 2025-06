En medio de la crisis de imagen que salpica al Partido Socialista a raíz de los diferentes escándalos de presunta corrupción que han salpicado a varios de sus miembros más destacados, el pasado viernes Pedro Sánchez convocó en el Palacio de la Moncloa a Salvador Illa.

El presidente catalán tuvo que cancelar una parte de su agenda para viajar a Madrid y reunirse con su jefe, tanto a nivel estatal como del partido. Salvador Illa tenía que haber asistido a un congreso que se celebró en el Colegio de Economistas de Cataluña a mediodía y tuvo que ausentarse. No obstante, por la tarde sí que acudió a una cita en Barcelona de la Academia Europea de Leadership.

Una reunión de la que no han trascendido detalles y que tuvo una duración aproximada de tres horas. Según han publicado algunos medios, desde Moncloa han insistido en que el encuentro entre Sánchez e Illa estaba programado y que tenía un carácter privado.

Sin embargo, en uno de los momentos más delicados del Partido Socialista -y, por ende, del Gobierno a pesar de que Sánchez intente marcar distancia entre ambas cosas-, las especulaciones sobre el tema de esta reunión no han dejado de sucederse.

Illa es una de las personas de mayor confianza del presidente del Gobierno, por lo que no sería extraño que recurriera a él para hacerle alguna consulta sobre la complicada situación. No parece, por ahora, que Sánchez tenga intención de nombrar un sucesor, pero sí que necesita alguien que pueda asumir la Secretaría de organización, ahora en manos de un grupo encabezado por Cristina Narbona y del que forma parte Montse Mínguez. Una persona a la que algunas fuentes consideran como la sucesora de Ábalos y Cerdán en el rol que han desempeñado dentro del partido ambos en los últimos tiempos.

Una figura destacada

A pesar de que no es de las personas más conocidas del Partido Socialista a nivel mediático, Montse Mínguez sí que es una figura clave dentro de la organización. De hecho, comparte con Cristina Narbona, Ana María Fuentes y Borja Cabezón el liderazgo de la Secretaría de Organización de manera interina y colegiada, tras el escándalo de Ábalos y Cerdán. Será el 5 de julio cuando el Comité Federal determine la nueva estructura, que podría elevarla a un cargo de mayor responsabilidad.

La carrera de Montse Mínguez

Nacida en Lérida en julio de 1976 -está a punto de cumplir 49 años-, Montse Mínguez es una figura de peso dentro del PSOE. Empezó como concejal en el ayuntamiento de su localidad natal en 2003, pero después sustituyó a Camps como primera teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Asimismo, ejerció como portavoz adjunta y segunda teniente de alcalde y estuvo al frente de la cartera municipal de Economía y Recursos Humanos.

Ha sido diputada por Lérida desde el año 2019, así como secretaria general del grupo parlamentario socialista en el Congreso y secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo en la Ejecutiva Federal. Es una persona de la cuerda de Pedro Sánchez, a quien mantiene su lealtad. Su nuevo papel como parte del equipo que lidera la Secretaría de Organización se puede ver como una manera en la que el presidente intenta reforzar su núcleo duro en un momento de crisis.

Su vida personal

Al igual que otros políticos, Mínguez intenta mantener su vida personal al margen de la política. Por este motivo no se tienen muchos datos de su esfera privada, aunque sí se sabe que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rovira i Virgili y que tiene un máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión por la Universidad de Lérida. Al margen de su carrera política, Montse Mínguez ha sido profesora universitaria.

No se tienen muchos detalles de su vida privada. No obstante, Mínguez es bastante activa en las redes sociales, donde no sólo comparte imágenes y vídeos de su trabajo y de sus intervenciones en el Congreso, sino que también publica otros más personales que permiten hacerse una idea de cómo es al margen de la política.

En su cuenta de Instagram, Montse Mínguez tiene una carpeta reservada a su familia, en la que podemos encontrar multitud de fotografías y vídeos. La diputada es una persona a la que le gusta el deporte, especialmente los deportes al aire libre. Tiene un hermano al que está muy unida y es ordenada y metódica. De hecho, hay incluso un vídeo en el que se la ve planchando ropa y el resultado final con todo recogido. Suele salir siempre con un hombre con el que parece que mantiene una relación, pero no es algo que ella haya confirmado de manera oficial.

De lo que sí se tiene constancia es de que es muy próxima al presidente Sánchez, así como a otras figuras relevantes del partido, lo que explica el importante papel dentro de la Secretaría de Organización.