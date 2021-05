Este viernes se estrenaba en Mediaset ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz? Programa con el que Isabel Pantoja ha reaparecido en televisión tras estar alejada durante meses de los medios de comunicación. Después de tener que hacer frente a su guerra mediática con Kiko Rivera, la tonadillera ha retomado sus compromisos profesionales con la mejor de las sonrisas. Durante la primera entrega del formato se produjo un momento incómodo cuando Risto Mejide le pregunta con total naturalidad a la artista que si cree que el talento se hereda. “No”, responde tajante la intérprete de ‘Marinero de luces’. Un comentario que ha traído cola y que este domingo ha contestado el DJ.

A través de su perfil de Instagram, Kiko Rivera ha compartido una publicación en la que ha dedicado unas palabras a su progenitora. “El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Nada más que decir”, ha escrito el cantante dándose por aludido por aquel comentario en el que no se le nombró. Si duda, este nuevo acontecimiento, supone una brecha más en la relación entre madre e hijo.

Hace una semana, con motivo del Día de la Madre, el intérprete de ‘Así soy yo’, también hizo uso de la Red para publicar una preciosa instantánea en la que aparece junto a sus hijas, Ana y Carlota, y su mujer, Irene Rosales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó a esta entrañable estampa familiar. “Un beso a todas las mamás del mundo, incluida la mía”. Dedicatoria que generó un gran revuelo en las redes sociales. De hecho, el propio Rivera tuvo que aclarar después que no quería ningún tipo de acercamiento con su progenitora. “No espero ni quiero una reconciliación. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos y tengo corazón que es algo de lo que algunos Pantojas carecen”, sentenció muy tajante.

Por el momento, parece que no hay nuevos avances en todo este entramado familiar que también ha salpicado Isa Pantoja. La joven, que no tuvo el mismo gesto que su hermano, confesó en ‘El programa de Ana Rosa’ que no había mandado ningún mensaje a Isabel Pantoja aquel primer domingo de mayo. Situación que pone en duda la asistencia de la artista a la boda de su hija con Asraf Beno.

Este sábado Irene Rosales confesó a Emma García en ‘Viva la Vida’ que ella tampoco mantiene ningún tipo de relación con la cantante. De hecho, tampoco se preocupó por ella cuando fue intervenida por un problema que tuvo con la prótesis que se implantó en 2017. También contó que Isabel tampoco llama a sus nietas, Ana y Carlota, pero que las niñas sí siguen preguntando por su abuela en alguna ocasión.