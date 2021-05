Isabel Pantoja regresa a Telecinco, la verdad sobre su fichaje por ‘Top Star’

Por fin ha llegado uno de los momentos más esperados de la temporada: el regreso de Isabel Pantoja a la pequeña pantalla. Desde que saltó por los aires la disputa con su hijo Kiko Rivera, la tonadillera se ha mantenido en un discreto segundo plano, alejada de los focos y sin intención de responder a las acusaciones que su ‘pequeño del alma’ ha hecho delante de las cámaras.

Entorno a esta reaparición se han dicho muchas cosas sobre las condiciones que ha negociado la tonadillera. Rumores que horas antes del estreno del programa Carlota Corredera ha salido a desmentir. Tras hablar con Jesús Vázquez, la presentadora ha conseguido la potestad para contar la verdad estas condiciones. «Jesús me ha dado autorización para que desmienta todos esos rumores que están corriendo sobre las grabaciones de ‘Top Staar’ que dicen que Isabel Pantoja no se está relacionando con el equipo, que había prohibido que se dirigiesen a ella…», ha comenzado diciendo la gallega, que ha añadido un piropo hacia la artista: «yo no digo que esté feliz, pero es una profesional y está en un modo que esperaban encontrársela hecha un trapo por dentro y por fuera está bien».

«Parece ser que están haciendo coñas todo el día con ese tema: uy, no me podéis mirar a los ojos no os podéis dirigir a mí…», seguía la gallega. Y es que el trato de Isabel con el equipo sería estupendo, demostrando que es una profesional.

Eso es algo que se puede corroborar al ver los vídeos promocionales del espacio, en los que se ve a Pantoja en estado puro: divertida, simpática, dicharachera y muy disfrutona. «La ve muy bien, animada», ha trasladado la gallega en palabras de Vázquez. «Vamos a flipar cómo gestiona el tema económico», anunciaba y es que según Carlota va a poder manejar grandes cantidades, algo en lo que tendría una gran pericia: «verla manejando miles de euros a mí me llama la atención».

Un regreso del que Look ya desveló las claves

Hace unas semanas, Look ya desvelaba las claves de Isabel Pantoja en su vuelta a la televisión. Tras meses recluida en Cantora y sin hablar con su hijo Kiko, llegaba el turno de volver al trabajo y, con él, desahogar un tanto su maltrecha economía.

Aunque ahora todo va viento en popa, este medio pudo saber que las semanas previas a la presentación fueron muy tensas para la artista y es que las negociaciones con la cadena no fueron nada sencillas. Isabel todavía tenía que cumplor su contrato con Mediaset, suscrito en el año 2019, que debería haberse satisfecho con su participación en ‘Supervivientes’ y en dos temporadas de ‘Idol Kids’. Sin embargo, como el concurso musical infantil no tiene fecha para regresar a la parrilla, Isabel todavía no podía dar por finalizado su contrato, que se ha prorrogado automáticamente hasta su cumplimiento.

De este modo, llevaba desde el verano del 2020 rechazando diferentes proyectos con los que satisfacer la ‘deuda’. Hasta que ha llegado ‘Top Star’, el espacio con el que finalice su relación laboral con la cadena y por el que cobrará unos 400.000 euros, según ha podido saber este medio.