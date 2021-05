Isabel Pantoja reaparece en televisión con ¿indirecta? A Kiko Rivera

Isabel Pantoja no atraviesa su mejor momento personal. La artista ha estado cerca de 6 meses encerrada a ‘cal y canto’ en Cantora tras el distanciamiento con su hijo, Kiko Rivera. Mientras el DJ ha optado por contar el motivo de su enfrentamiento, la cantante ha preferido guardar absoluto silencio. Sin embargo, tras unos meses de retiro de los medios de comunicación, la intérprete de ‘Marinero de luces’ ha retomado su agenda profesional de la mano de Risto Mejide y Danna Paola, pues son los mentores del nuevo programa de Mediaset: ‘Top Star’: ¿cuánto vale tu voz?

Este viernes se ha emitido la primera entrega en la que los jueces del citado formato han tenido que pujar por la voz de los participantes. Durante el trascurso de la emisión han pasado por el escenario numerosos artistas anónimos, pero también alguno que otro conocido, como la hija de Raquel Revuelta. Ha sido ahí cuando Mejide le ha preguntado a la viuda de Paquirri si cree que el talento se hereda. Para la sorpresa de todos, Isabel ha respondido rotundamente con un “no”. De manera que, podría ser un dardo lanzado directamente a su hijo, pues es necesario recordar que Kiko Rivera se dedica a la industria de la música y cuenta con canciones como‘Así Soy Yo’, ‘Cicatríz’ o ‘Tuboescape’, entre otras.

Pese a que la artista ha vuelto a la televisión, precisamente a la misma cadena en la que se ha emitido el polémico especial de ‘Cantora: la herencia envenenada’, ha preferido centrarse en su trabajo. En la presentación del talent musical dejó bien claro que no iba a hablar de nada que no estuviera relacionado con el programa. “Estoy feliz porque simplemente tengo salud y todos los que quiero tienen salud. Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, que me cuidan, me miman y me dan todo el calor que necesito. Ha sido un año duro, pero ya estoy aquí y feliz. Me he sentido muy bien, gracias a Dios, con salud. Ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico para millones de personas y dentro de esas personas también estaba yo. Volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo, iluminar mi alma, mi corazón… Estar al lado de Danna, Jesús, Risto ha sido fantástico, y está siendo un programa de lujo”, expresó en su vuelta a los escenarios.

Por otro lado, hace una semana se celebró el Día de la Madre y precisamente Kiko Rivera quiso tener un detalle con su progenitora. “Un beso para todas las mamás del mundo, incluida la mía”. Sin embargo, instantes después dejó claro que no quería ningún tipo de acercamiento con la abuela de sus hijas. De esta manera, la relación entre madre e hijo sigue en el mismo punto y parece que, por el momento, no se va a producir una posible reconciliación.