No habrá nadie que pueda dudar que Rocío Carrasco y Kiko Rivera son los últimos dos grandes protagonistas de la televisión española, al menos en lo que a crónica social se refiere. Sus testimonios destapando los trapos sucios que se guardaban en sus familias han pulverizado todos los datos de audiencia, manteniendo pegados a la pantalla a gran parte del país. Entre ellos hay varias similitudes que no dejan de ser paradójicamente curiosas y que repasamos a continuación.

El primer paralelismo entre ambos personajes nos evoca a su punto de partida. Ambos son hijos de dos de las mejores artistas españolas de todos los tiempos: Rocío de Rocío Jurado y Francisco de Isabel Pantoja. Palabras mayores. La fama les ha perseguido siempre y desde bien pequeños han tenido que aprender a convivir con las cámaras. Quizás ella lo haya llevado mejor que él, pero la exposición mediática que han sufrido no tiene parangón.

Otro aspecto en común es que ambos han hecho de la televisión su altavoz para denunciar su situación familiar. Han elegido Telecinco como canal para hablar alto y claro. Primero fue Kiko Rivera, allá por el pasado mes de noviembre, cuando salió del cascarón de su madre para declararle públicamente la guerra a Isabel Pantoja en ‘Cantora, la herencia envenenada’ para reconocer que se sentía engañado, estafado y decepcionado por la mujer que trajo al mundo y a la que durante tanto tiempo ha idealizado. La hipoteca de la finca, los trajes de su padre, deudas y de más aspectos muy espinosos han terminado por dinamitar su relación, hasta el punto de que el sevillano ha anunciado que no tiene intención ninguna de reconciliarse con la tonadillera.

Por su parte, Rocío Carrasco ha decidido poner fin a más de 20 años de silencio con un documental que ha sido todo un tsunami mediático, social y en el que a través de 12 episodios relata con todo lujo de detalle el infierno vivido junto a Antonio David Flores, los motivos que le han llevado a distanciarse de sus hijos, el legado de sus padres y demás polémicas que siempre han marcado su vida. A nivel televisivo, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ es una joya valiosísima.

Tanto Rocío como Kiko consideran que están ahora en el mismo punto: el mundo contra ellos. Una afirmación que se basa en que no se hablan con la mitad de la familia). En el caso de la hija de Rocío Jurado, no tiene relación alguna con sus dos hijos ni tampoco con sus tíos. Y Rivera, ha sumado a su prima Anabel Pantoja, recientemente, a su lista de enemigos. En ella ya figuran su tío Agustín y su hermana, si bien no hay enemistad con Isa Pantoja pero sí una montaña rusa. Nunca han tenido una relación demasiada estable.

Mas paralelismos responden a dos cosas muy delicadas: herencias y dinero. Aunque Rocío Carrasco todavía no ha entrado en materia con la familia y de momento lo que ha dejado caer es que apoyaron a su exmarido, pero ya deslizó hace unos cuantos episodios que algo pasó con la herencia de su madre. Pronto saldremos de dudas. Kiko Rivera continúa con su litigio contra su madre a raíz de la hipoteca de la finca Cantora y las cantidades que dice que Pantoja le debe.

Por último, los dos han convertido a sus respectivas parejas en sus apoyos más firmes. Tanto Irene Rosales como Fidel Albiac son el pilar sobre el que sostienen su confianza, ánimo, y donde encuentran fuerzas, tanto Kiko como Rocío. Demasiadas coincidencias.