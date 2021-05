Primero la tormenta y luego la calma. Parece que la guerra familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está en pausa. Después de meses en los que el DJ ha recriminado a la tonadillera que se sentará a hablar con él para aclarar ciertos asuntos familiares, parece que el cantante ha querido acercar posturas con su progenitora. Este 2 de mayo se celebra el Día de la Madre, y el intérprete de ‘Así soy yo’ ha querido dedicar unas especiales palabras a la madre de sus hijos, Irene Rosales, su gran apoyo durante todo este tiempo. A través de su perfil de Instagram ha compartido una tierna estampa en la que aparece él con sus dos hijas, Carlota y Ana y la colaboradora de ‘Viva la Vida’ en el sofá de su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

“Felicidades a la mejor mami del mundo, Irene Rosales. Gracias por darnos todo el amor que nos das. Te amamos mucho”, ha escrito el artista. Sin embargo, eso no ha sido todo porque también ha querido tener otro gesto que ha sido de lo más comentado, tanto que ha tenido que aclararlo después a través de los stories de la citada red social. “Un beso para todas las mamás del mundo, incluida la mía”, ha añadido para después decir que no quiere ningún acercamiento con la intérprete de ‘Marinero de luces’. “No espero ni quiero una reconciliación. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos y tengo corazón que es algo de lo que algunos Pantojas carecen”, ha sentenciado muy tajante.

Pese a la pena que le acompaña cada día, tal y como ha confesado en alguna ocasión, Kiko Rivera continúa con sus numerosos proyectos profesionales. Después de terminar la primera temporada de ‘En casa con Kiko’, programa emitido en Twitch y al que asistieron numerosos rostros conocidos como Belén Esteban, Bertín Osborne, María Patiño y Jorge Javier Vázquez, entre otros, el cantante se ha adentrado en una nueva aventura junto a Jesús Calleja. Hace unos días el aventurero y el hermano de Francisco y Cayetano Rivera, pusieron rumbo a Nepal para vivir una de las experiencias más emocionantes de sus vidas.

Por otro lado, Isabel Pantoja ha salido de Cantora y también ha retomado su agenda profesional. La cantante se ha convertido en una de las mentoras del nuevo formato de Mediaset: ‘Top Star ¿cuánto vale tu voz? Un concurso en el que trabajará codo con codo junto a Risto Mejide y Danna Paola. «Ahora estoy más preparada que entonces porque tengo acumulada aquella experiencia y, además, los talentos que vamos a ver en ‘Top Star’ no son niños, que son lo que más me emociona del mundo. ¡Aquí no creo que llore tanto!”, dijo en la rueda de prensa la madre de Isa P. Asimismo, en su reencuentro con los medios de comunicación intentó evitar cualquier pregunta en relación a su hijo.