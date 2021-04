Las cosas entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja no están ni mucho menos arregladas. A nivel televisivo, la irrupción del documental de Rocío Carrasco y sus enfrentamientos familiares han eclipsado por completo la trama Pantoja. Pero la herida entre ellos sigue abierta y sin cerrarse. En medio de este distanciamiento que cada vez pinta más negro, el sevillano ha tomado una inesperada decisión: viajar a Nepal.

¿Qué va a hacer Kiko Rivera allí? La respuesta la tiene Jesús Calleja. El mítico aventurero ha reclutado para sus filas al hijo de la tonadillera, que será protagonista de la nueva entrega de ‘Planeta Calleja’. Allí se adentrará en las montañas del Himalaya para poner a prueba sus miedos, su ansiedad reconocida y su capacidad para superar el vértigo.

Uno de los grandes alicientes es saber si allí hablará de cómo está el conflicto con Isabel Pantoja. A su llegada Santa Justa, Kiko Rivera ha sido abordado por los medios de comunicación. Preguntado por si se había visto con su madre, ha desmentido la información: “Lo que están diciendo es incierto”, al mismo tiempo que reconoce que “todo sigue su curso”, refiriéndose a la guerra materno-filial.

Kiko Rivera no tiene prisa ninguna por solucionar las cosas con su madre y el acuerdo entre ellos parece lejano. Lo que sí que tienen en común es que ambos han salido de sus respectivos refugios con escasas horas de margen. El pasado miércoles era Isabel Pantoja quien abandonaba su confinamiento voluntario en Cantora para viajar a Madrid. Allí ha estado grabando ‘Top Star’, el nuevo talent show de Mediaset que continúa la estela de ‘Idol Kids’. Pantoja se mostró mucho más delgada que hace meses y dijo estar “con muchas ganas” de abordar esta nueva aventura en la pequeña pantalla. Ni madre ni hijo se pronuncian sobre un conflicto que está muy enrocado.

Sea como fuere, la participación del hijo de Paquirri en ‘Planeta Calleja’ es toda una sorpresa ya que el propio Kiko no había dado pista alguna. Esta mañana ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la estación del AVE de Sevilla, rumbo a Madrid. Desde la capital de España cogerá un avión que le lleve a Nepal.

Para esta aventura no le acompaña ningún miembro de su familia y durante el tiempo que dure su aventura será Irene Rosales la que se quede al mando de la familia, cuidando de las dos hijas del matrimonio, Ana y Carlota. Look ha hablado con la nuera de Isabel Pantoja para ver cómo ha encajado la noticia, pero prefiere no hacer declaraciones de ningún tipo.

Poco a poco, Kiko Rivera empieza a recuperar actividad profesional. A este reto anterior se le sumó hace unas semanas un concierto online que ofreció a sus fans en redes sociales por el que les cobró un módico precio. Poco a poco, las aguas vuelven a su cauce en su vida, salvo la relación con su madre. Palabras mayores.