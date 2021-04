La resaca de la entrevista que Rocío Carrasco concedió a Telecinco este pasado miércoles deja varios asuntos importantes encima de la mesa. Hay mucho que analizar y muchos cabos que atar todavía. Quizá la gran pregunta era saber por qué no le cogía el teléfono a su hija. Pero también aclarar qué sucedió en aquella supuesta llamada de Rocío Flores a su madre, en la que ésta le dijo que no la llamara más porque no era su madre.

Durante años se ha dado por hecho en los platos de televisión que esta conversación madre-hija tuvo lugar pese a que la joven ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Carrasco fue muy tajante al respecto: «Eso no es verdad. Nunca le he dicho eso. Jamás en la vida le he dicho yo a mi hija no soy tu madre, aquí no vuelvas a llamar», y aclaró que jamás la dejará de querer, «a un hijo no se le puede dejar de amar», sentenció. ¿Quién miente?

Hace falta tirar de hemeroteca para conocer el origen de esta presunta llamada telefónica. El autor fue Antonio David Flores. Fue durante una entrevista a la revista ‘Semana’ junto su mujer, Olga Moreno, el 27 de julio de 2016. En ella vertieron una serie de acusaciones sobre la figura de Rocío Carrasco. Entre ellas, la contundente respuesta con la que le despachó su madre. Rocío Flores llamó para hablar con su hermano, que por entonces todavía estaba junto a su progenitora: «Hola mamá, soy Rocío». Y esta le contestó: «No soy tu madre», según las palabras del ex Guardia Civil.

Tres años más tarde, Antonio David volvería a repetir esta afirmación durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, posterior a su paso por ‘GH VIP’. Preguntado por el último contacto de Rocío Carrasco con sus hijos, el colaborador se refirió a esta famosa llamada: «Le dijo a Rocío aquí no vuelvas a llamar. Olvídate de mí. No soy tu madre».

Para intentar aclarar este embrollo, Look se ha puesto en contacto con Antonio David Flores. En una primera llamada, el exmarido de Rocío Carrasco contesta y nos emplaza a hablar transcurridos unos minutos. Sin embargo, pasado ese tiempo no descuelga el teléfono. No quiere hacer valoraciones de esta lapidaria afirmación que pronunció en 2016 ni tampoco de la entrevista de su ex.

Las otras llamadas entre Rocío Carrasco y su hija

Al margen de la anterior, Rocío Flores llamó en hasta otras tres ocasiones a su madre. La primera el 3 de diciembre y las otras dos el pasado jueves 15, antes de su intervención en Ana Rosa, y otra un día después, el viernes 16 de abril. En un arrebato de sinceridad, la hija de ‘la más grande’, desveló que no se sentía apta para hablar con su hija.

«Yo sé que no estoy preparada para eso. Y se que ella no está preparada tampoco. También sé que las condiciones no son las que tienen que ser. Y todo lo que gira en torno no es lo idóneo. Tiene que pasar tiempo, que yo este preparada y que ella esté preparada. No voy a decir lo que ella tiene que hacer (…) Cuando digo que no estoy preparada es porque tengo un equipo que me dice que no estoy preparada, que si lo hago, voy a volver a la casilla de salida. Ahora me estoy preparando con terapia, fármacos y médicos», explicó.