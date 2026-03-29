Kiko Rivera estalla ante las críticas por la dedicatoria a su madre y muestra su postura sobre Cantora

Kiko Rivera ha decidido dar una importante sacudida a su vida desde que el pasado mes de agosto de 2025 anunciara su separación de Irene Rosales, en un principio catalogada como amistosa. Pasados los meses, y después de que la exmujer de Rivera comenzara a mostrar una importante lejanía en relación a los términos de la custodia de sus dos hijas, Kiko Rivera vive un nuevo presente.

El dj ha confirmado acercamiento con su madre, tras años de ruptura entre ellos, se ha vuelto a enamorar y ya ha cerrado filas en torno a su novia bailarina y ha presentado un nuevo trabajo musical al más puro Shakira, pero al revés, contando detalles personales de sus sentimientos frente al a reconciliación de su madre. Este giro de 180º en todos los aspectos del artista se han aliñado con la noticia bomba de la venta de Cantora, la finca soñada de Paquirri, donde ha vivido enclaustrada su madre los años posteriores a su salida de prisión por la pieza separada del Caso Malaya. Con toda esta ensalada de temas de actualidad en su presente, el autor del célebre éxito Quítate el top reaparece sin problemas frente a los medios mostrándose orgulloso de todo lo que abarca su presente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

Sin ir más lejos, Kiko ha acudido con Lola, su novia, a desayunar a un restaurante habitual de Bollullos de la Mitación, el pueblo de la bailaora. Vestidos ambos con ropa informal, y acompañados por un amigo, la pareja se encontraba con los reporteros que siguen los últimos pasos en la vida del pinchadiscos desde que se produjeran los importantes cambios de su presente.

Al ser preguntado por el estreno de la nueva canción dedicada a su madre, y las críticas que ha recibido ya que algunos expertos aseguran que habría utilizado Inteligencia Artificial para su producción, Kiko plantaba cara a los reporteros con su versión más irónica para contestar sin confirmar ni desmentir al respecto: «Lo que tenéis que hacer es escucharla», aseveraba riéndose mientras se montaba en su coche de alta gama.

Kiko Rivera con su novia Lola en su coche. (Foto: Gtres)

Rivera también ha mostrado clara su posición acerca la noticia sobre la reciente venta de Cantora, la finca familiar que fue objeto y parte importante en la guerra personal que han estado lidiando su madre y él desde que Kiko rindiera cuentas en un programa de televisión acerca de la Herencia Envenenada de su padre.

Kiko Rivera con su novia. (Foto: Gtres)

El dj ha escuchado la pregunta de los reporteros a propósito del nuevo presente de la finca como si oyera de llover. Sin pronunciar ni una sola palabra y sin girar su rostro, parece claro que el hijo menor de Paquirri ha dado cerrojazo a esa cuestión tanto dentro del seno de su familia como frente a la opinión pública. Así las cosas, y en plena cuenta atrás para que su madre abandone España y comience la gira americana con la que pretende sanear sus deudas con la Hacienda española, la pregunta de cara al futuro parece obligada: ¿cuánto tiempo quedará para que madre e hijo rentabilicen su reconciliación?, ¿incluirán dentro de sus planes a Isa, la hermana menor de Kiko o la dejarán al margen de su nueva unión familiar?