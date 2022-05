Julio Iglesias Jr. explica cómo está su madre tras superar el coronavirus

Julio José Iglesias ha regresado a España. El hijo mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha llegado a Madrid esta semana y se ha mostrado un tanto hermético ante las preguntas de la reportera que le esperaba en el aeropuerto. Con mascarilla pero sin perder la simpatía que le caracteriza, el cantante ha respondido de manera escueta a las preguntas de las cámaras.

Hace apenas unos días se conocía la noticia de que Isabel Presyler se había contagiado de coronavirus tras el ingreso de su pareja, Mario Vargas Llosa, que ya se encuentra en casa de nuevo. Julio José ha declarado que su madre está muy bien tras superar la enfermedad: “Sí, ya está de maravilla”, ha dicho de manera concisa.

De la misma manera, en los últimos días, su padre, Julio Iglesias, se ha convertido en noticia a raíz de la serie sobre Miguel Bosé que se va a rodar próximamente y por su intención de plasmar en un libro sus memorias. Según ha trascendido, en la serie, Miguel Ángel Muñoz va a ser el encargado de dar vida a Julio Iglesias. El artista no ha dado detalles sobre ninguno de estos dos proyectos: “Es que no sé nada. Me estoy enterando ahora de todo”, ha declarado. Era el propio Julio Iglesias el que se pronunciaba a través de las redes sociales sobre este tema y declaraba que en varias ocasiones se había planteado escribir sus memorias.

Ante los constantes rumores de boda en torno a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Julio José también ha guardado silencio. El artista ha dicho que sí conoce a la pareja de su hermana y que mantiene buena relación con él: “Sí, claro, maravillosa”, ha dicho. No obstante, desconoce si la pareja tiene planes de dar un paso más en su relación: “Sabes más que yo”, ha confesado. De hecho, hace no mucho, Ana Boyer dijo que a lo mejor podía haber boda antes de Navidad: “Me estoy enterando ahora mismo”, ha declarado. Sí que ha revelado que ve a Tamara estupendamente y que le gustan mucho las bodas.

La pareja se encuentra en un momento muy dulce de su relación, es más, recientemente ha viajado a Filipinas, lugar de origen de Isabel Preysler, donde han disfrutado de unas vacaciones entrañables. A pesar de que se ha hablado mucho de su posible compromiso, por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado de manera directa sobre este tema.

En febrero del pasado año se hizo público que Julio José Iglesias y su mujer, la modelo belga Charisse Verhaert habían decidido poner fin a su relación, tras dieciséis años juntos, los últimos ocho, de matrimonio. Una inesperada separación que no ha estado exenta de polémica, aunque ahora la pareja mantiene una relación cordial. Sobre este asunto, Julio José ha preferido no hacer declaraciones y se ha limitado a decir: “diez puntos”, lo que parece indicar que las cosas entre ambos están bien.