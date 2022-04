Tamara Falcó viaja a Filipinas para conocer sus orígenes junto a Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha podido disfrutar de unas “vacaciones maravillosas” junto a su pareja, Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón y el empresario hicieron las maletas y pusieron rumbo a un destino con un gran significado para la socialité: Filipinas. País que vio crecer a su madre y donde se encuentra gran parte de la familia de Isabel Preysler.

La ganadora de Masterchef Celebrity ha explicado a través de su cuenta de Instagram lo feliz que se ha sentido al poder conocer sus raíces. “Bohol ha sido conocer otra parte de Filipinas. Emocionante, auténtica y llena de sorpresas. Son postales que quedan grabadas en mis recuerdos; las “chocolate hills”, el paseo por el boathouse en Loboc y el temido quad en mitad del tifón; llenos de barro @ionieva y yo, pero viéndole disfrutar como a un niño y a través de él, disfrutando yo también…”, ha recordado.

“Quizás del sitio que más se queja la gente cuando viaja a Filipinas es Manila, pero yo allí tengo mucha familia: tías, primos, que me abren las puertas de sus hogares y nos recibieron con los brazos abiertos. Gente de la cual te da pena despedirte porque no sabes cuando volverás a ver, ni cuanto habrán cambiado en la siguiente ocasión pero que te hacen dar gracias a Dios por tener una familia…”, ha indicado Tamara, a la vez que ha hecho hincapié en que son una “familia unida en la distancia”. “Porque nuestras raíces son fuertes como lo son las sonrisas filipinas. Y son esas sonrisas las que me transportan a Amanpulo: “Aman”, significa paz y “Pulo”, significa isla, así que como su nombre indica es una isla de paz dónde las aguas son tan cristalinas que puedes ver las tortugas marinas y las rayas nadar a pocos metros de la orilla ¡Y menuda playa! Jamás he visto una arena así de fina, como si fuese harina… y tan blanca… una delicia para andar descalza”, ha continuado contado sobre esta experiencia.

En el post que ha compartido Tamara Falcó y en el cual se pueden apreciar tres instantáneas en las que aparecen tanto ella como Íñigo paseando como dos turistas más, ha añadido una confesión. “Pero si tuviese que quedarme con algo de esta isla de paz es con la gente que allí trabaja; no hay detalle que no cuiden ni mimo que les falte dar, pero, además, con una sonrisa. Es como siempre dice mi madre: ‘el verdadero lujo asiático’. Una demostración de dedicación y paciencia y buena actitud ante la vida. Me voy feliz de haber podido compartir parte de la cultura de mis raíces con Íñigo, el mejor compañero de viaje que puedo tener… ojalá sea el primero de muchos”, ha comentado emocionada. Aunque eso no ha sido todo porque ha recalcado que con el paso de los días continuará compartiendo material de este viaje de ensueño. “PD: cómo son muchas fotos para no ser pesada las iré dosificando”, ha sentenciado la hija del fallecido Carlos Falcó.