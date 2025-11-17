El juez le da la espalda a Marius Borg y no retirara el libro sobre su vida

Marius Borg Høiby, el hijo de 28 años de la princesa Mette-Marit de Noruega, vuelve a copar titulares tras perder una mediática batalla judicial. El primogénito de la aristócrata se sentará -previsiblemente- a comienzos del próximo año en el banquillo tras ser acusado por la Fiscalía del país nórdico por cuatro casos de violación -que tuvieron lugar entre 2018 y 2024-, y presuntos maltratos a algunas de sus parejas. Sin embargo, y antes de declarar ante el juez, Høiby acaba de recibir ya una derrota ante los tribunales en relación al libro que se publicó sobre su vida.

La primera derrota judicial de Marius

El pasado mes de octubre salió a la luz Rayas blancas, ovejas negras, un libro publicado por una editorial noruega sobre la mala praxis del mayor de los hijos de Mette-Marit con las drogas -así como sus escándalos en los últimos años y por los que tendrá que dar cuenta ante la justicia de Noruega- y escrito por los periodistas Torgeir Krokfjord y Øistein Monsen.

La princesa Mette-Marit con su hijo Marius Borg. (Foto: Gtres)

Aunque desde la casa real no se pronunciaron sobre el mencionado libro -ya que los príncipes han tratado de ser prudentes con este caso que afecta a Marius-, sí lo hizo el equipo legal del acusado, que solicitó medidas al considerar que la información que se publica no es cierta. En esta biografía no autorizada se confirma que el joven vendía cocaína, una situación que sus abogados han negado. «Observamos que el tribunal coincide con nosotros en que la afirmación sobre la venta de cocaína es sumamente ofensiva y carece de fundamento fáctico suficiente, y que tiene dudas sobre la legalidad del uso de la imagen en la portada del libro. Tomamos nota de que, no obstante, el tribunal considera que el libro no debe ser retirado de la circulación», ha dicho Elias Christensen, abogado del primogénito de Mette-Marit.

Según ha dictado el Tribunal del Distrito de Oslo, que ha fallado en contra de Marius, el libro no se retirará del mercado y, además, el mayor de Mette-Marit tendrá que pagar, no solo las costas del juicio -unos 4.000 euros-, sino una cantidad de 46.000 euros a la editorial de la publicación y a la Asociación Noruega de Editores en un plazo de quince días. Por su parte, Guti Varpe, la jefa de comunicación de Casa Real, ha mencionado en Se og Hor que «los gastos legales y las indemnizaciones no serán cubiertas por Casa Real», así como tampoco lo harán «Palacio ni los príncipes herederos».

Marius Borg, con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

Un varapalo que para Marius que llega antes de lo previsto ya que se considera que es un libro de interés social y que, además, los periodistas que han redactado esta publicación ejercen el derecho de libertad de expresión -una ley muy protegida en este país europeo- ya que, además, el hijo de Mette-Marit sí que reconoció su problema con las adicciones.