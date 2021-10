Juan José Ballesta vuelve a estar enamorado y presenta a su nueva novia

Juan José Ballesta se ha convertido en protagonista en la red después de la declaración de amor a su chica. El actor ha colgado una imagen en su cuenta de Instagram en la que da a conocer la identidad y rostro de su nueva novia. Una noticia sorprendente dado que hace nueve meses que anunciaba la separación de su mujer, Verónica, madre de su único hijo.

Ballesta ha publicado una fotografía en la que posa junto a su flamante amor, que responde al nombre de Jacqueline. «Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y lokamente enamorado», comienza diciendo. El intérprete de El Bola ha recuperado la ilusión de la mano de esta chica a quien se declara abiertamente: «Jakelin, mi vida, espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo, porque te lo mereces», continúa.

El actor reconoce que el amor llegó a su vida cuando más detractor se mostraba con él debido a su separación: «Cuando te conocí acababa de salir de una relación muy larga y estaba en modo autodestrucción. Y una vez más puedo decir que creo en el amor. Y sobre todo… En ti», escribe. Además, desvela que tiene muy buena relación con el hijo fruto de su relación anterior: «Gracias por todo lo que has hecho durante todo este tiempo atrás por Juanjito y por mi y por querernos como somos incondicionalmente».

El madrileño ha recalcado la enorme gratitud que siente hacia la brasileña: «No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Llegaste en un momento muy muy malo. Y gracias a ti, otra vez ha salido el sol. Te amo, te amo, te amo. Hasta el final de mis días Brasileña mía🎬❤️💪💯🥳», ha finalizado. Minutos después ha colgado un vídeo con alguno de los mejores momentos de la pareja en el tiempo que llevan juntos.

La historia sentimental de Juan José Ballesta cambió de sino en enero de este año. El actor anunciaba la separación de su mujer, Verónica, tras tres lustros de matrimonio y un hijo en común. «Estoy soltero, lo he dejado con Vero», decía a la revista Hola. Semanas más tarde, el actor afirmaba que había sido ella «a quien se le ha acabado el amor» y sorprendía al desvelar que «ya está con otro».

El hijo vivía con su padre en un pueblo que se llama Carranque y reconocía en una entrevista que era su hijo quien le contaba que su madre había conocido a otro hombre: «Pues no lo sé. Es que yo no sé nada. El niño alguna cosa me cuenta y yo le digo que no me cuente nada, que no me importa. Como ya no tengo nada con ella, ¿para qué sufrir? No lo sé y no me importa, mientras que le vaya bien y la trate bien, va todo bien. Ahora, como la trate mal y haya algún problema, entonces ahí intervengo yo». Ahora es Juan José Ballesta quien disfruta de otro amor.