Josema Yuste carga contra Pedro Sánchez: "Si no comulgas con él corre peligro tu trabajo"
Josema Yuste ha sido muy crítico con el sanchismo
El actor ha dejado claro que ha echado de menos que sus compañeros de profesión apoyen a Palestina
Josema Yuste, uno de los actores más reconocidos del cine español, ha estallado contra el sanchismo. El intérprete, que ha protagonizado películas y series de la talla de La fuga o ¡Sálvese quien Putín! ha desvelado que, debido a su ideología, el séptimo arte le ha vetado en muchos proyectos. Una situación que no ha dudado en denunciar públicamente ya que considera que por el hecho de no apoyar al gobierno, los productores no cuentan con él.
Muy crítico con el sanchismo
Hay muchos actores que pierden papeles por el hecho de no apoyar a Pedro Sánchez ni a sus medidas -que incluso han sido cuestionadas por barones del PSOE-. Esto le ha ocurrido a Josema Yuste, que ha roto su silencio sobre cómo le ha afectado a su trabajo el hecho de no mostrarse a favor de la ideología del líder del Ejecutivo.
Josema Yuste, vetado en el cine español por criticar a Sánchez. (Foto: Gtres)
«Hay un tufillo en el ambiente más que evidente que, si no comulgas con este sanchismo, más que socialismo, pues parece que te estigmatizan y corre peligro tu libertad de expresión, incluso a veces tu propio trabajo. Esto es la sensación que yo tengo, y lo digo con toda la honestidad», ha dicho en el programa de Antonio Naranjo, que le ha preguntado si considera que, por esto mismo, no tiene proyectos laborales: «Lo que me parece insólito es que a una puñetera leyenda como usted, eso le pueda llegar a pasar. ¿Usted también nota que tiene menos opciones que actuar que Javier Bardem, por ejemplo?».
Una cuestión de la que Yuste no ha dudado en opinar abiertamente. El actor considera que si no hubiera sido porque él mismo ha ejercido como productor, no le hubieran llamado de películas o series: «Yo hace más de 20 años que me dedico al teatro porque yo me gestiono mi trabajo y yo me lo produzco. Si no, prácticamente me habrían llamado muy pocas veces para hacer cine o televisión (…). Hice muchísima televisión hasta el año 2000 y, cuando empecé a significarme, a dar mi opinión en un país democrático como este, en situación de libertad que creo que tenemos, aunque a veces lo dudo, fue cuando empecé a sentirme un poco relegado y apartado de la profesión. En el cine no me llaman por lo que pienso».
Pedro Sánchez en su última entrevista con Pepa Bueno. (Foto: Gtres)
Su castigo por hablar de política
No es la primera vez que el dramaturgo habla abiertamente sobre la situación a la que se enfrenta cada día por el hecho de no casar con las ideas de Sánchez. Además, ha contado que por no haberse posicionado en el conflicto de Gaza, está seguro que ha perdido muchos contratos laborales. «Echo de menos famosos que apoyen a Palestina y que fueran críticos con el grupo terrorista Hamás», dijo recientemente en Espejo Público.
Además, ha deslizado que el problema es que, hoy en día, es muy complicado separar la opinión política de otros aspectos de la vida, ya que -por desgracia- existen muchas etiquetas: «La profesión está muy politizada, deberíamos separarlo. A la hora de trabajar no deberíamos hacerlo- A mí en el cine no me llama nadie por lo que pienso, me da esa sensación. Es triste».