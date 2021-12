Joan Manuel Serrat dice adiós a los escenarios. Una decisión que ya llevo tiempo meditando pero que no terminaba de hacerse efectiva. No ha sido hasta este 2 de diciembre cuando ha decidido anunciarla a través de una entrevista con el diario El País. Motivo por el cual las búsquedas con su nombre han empezado a crecer como la espuma hasta convertirse en tendencia en Twitter en España. Un hito del que no todo el mundo puede presumir.

Serrat ha ido intercalando los diez primeros puestos en el ranking de búsquedas de la red social del pájaro azul. Numerosos medios de comunicación se hacían eco de esta noticia de impacto ya que se trata de uno de los artistas con una carrera más dilatada. En total han pasado 54 años desde que se diera a conocer con un recital en televisión. La última vez que pisará un escenario será a finales de 2022, en su Barcelona natal, dentro de una gira que arrancará en abril del próximo año en Nueva York y que también le llevará a América Latina. No podía ser de otra manera.

El intérprete de Mediterráneo ha explicado con todo lujo de detalle porque toma la decisión de abandonar ya la música: «Primero, porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias», comenta en el diario anteriormente mencionado.

La familia de Serrat

Se refiere el cantautor a sus seres queridos que le han acompañado durante todo este tiempo. Especial mención a quien comparte su día a día desde 1978, Candela Tifon, también conocida como María Luz y que fue rebautizada como Yuta). Serrat y Candela se conocieron en unos apartamentos para estudiantes de Barcelona mientras ella estaba en la Universidad. Desde el principio mantuvo un perfil mediático bajo y fue su mejor apoyo en la sombra. Tiene 15 años menos que el catalán y juntos han tenido dos hijas, María y Candela. Poco o nada se sabe sobre ella más allá de que le encanta cocinar en su tiempo libre. Por lo tanto, en casa de los Serrat se cocina gourmet los fines de semana.

Además de estas dos, Serrat tiene otro hijo -el mayor- Queco- fruto de su relación anterior con Mercedes Doménec y que se dedica al mundo de la producción en televisión. Sus hijos no son la única alegría que tiene ya que sus nietos también acaparan su felicidad. Serrat fue abuelo por primera vez en 1996, cuando tenía 53 años. Luna Serrat llegó a su vida para acabar convertida en una de las jóvenes influencers que más fuerte están pegando en nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luna Serrat ☾ (@lunaserrat)

Son solo algunas de las personas más importantes en la vida de Joan Manuel Serrat, que pronto despedirá la música para hacer deliciosas recetas de cocina junto a Yuta, disfrutar de sus nietos y pasear por el Mediterráneo.