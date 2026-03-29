Jesús Castro ha hecho realidad su gran sueño personal. El actor de 33 años ha dado la bienvenida a sus hijos gemelos (un niño y una niña) fruto de la relación con su pareja, la modelo de 25 años Camila Canto. Una feliz noticia de la que ha querido hacer partícipes a sus más de 600 mil seguidores en redes sociales mediante una publicación en la que aparece posando con uno de sus hijos en brazos, en concreto su hija, dentro del hospital. «No tengo palabras, pero mucho amor que darles a mis bebés», escribía junto a la instantánea mostrando al mundo su gran emoción al convertirse en padre primerizo.

Tras la primera frase de su breve pero intenso comunicado, el actor hacía mención a la madre de los bebés con un romántico mensaje en el que reconoce el valor de la madre de los pequeños en la vida de su recién estrenada familia: «@camilacantov mi compañera de vida y quien me enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza inspira. Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días». Seguidamente, Castro hacía oficial el nombre y sexo de sus hijos a sus admiradores en las redes sociales: «Den la bienvenida a Martina y Mateo, ésta de la foto es Martina, con el doctor estaba Mateo», escribía.

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Como era de esperar, en la publicación que atesoraba casi 20 mil me gusta en 7 horas, comenzaban a escribir sus mensajes de felicitaciones todos los amigos y seres queridos de Jesús, anónimos y famosos. Elena Furiase, Hiba Abouk, India Martínez, entre otros, escribían entre exclamaciones sus mensajes para transmitir su cariño a la pareja en este feliz momento: «Pero Jesús, enhorabuena a los dos», le decía la hija de Lolita.

Sin embargo, de entre todos los mensajes ha destacado uno sobre los demás. El mensaje que la propia pareja de Raúl escribía en el post del anuncio oficial que había hecho el artista: «Te amamos amor!! Gracias por tanto y acompañarnos en todo momento!! El mejor papá y compañero», añadía Camila en un derroche de amor hacia el actor. Jesús también ha compartido sus emociones a través de las historias efímeras de su cuenta hablando del nacimiento de sus hijos como el día más feliz de su vida: «Cuántas cosas cambiaron dentro de mí en tan poco tiempo».

Jesús Castro en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque, por el momento, no se han conocido más detalles de los bebés como la medida o el peso, si se ha sabido que su llegada al mundo se ha producido antes de lo que estaba previsto, gracias a la publicación de las mamás de los retoños: «Hoy somos cuatro… pero también somos todo. Bienvenidos al mundo, mis bebés. Llegaron antes, sí, pero llegaron a enseñarnos que lo más importante en la vida nunca espera el momento perfecto… simplemente sucede, y lo cambia todo».

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La relación entre Jesús Castro y Camila Canto ha sido una auténtica revelación sorpresa en España ya que hasta hace escasas semanas no se conocía la existencia de esta bella mujer en la vida del actor. Fue gracias a la publicación de una instantánea de Jesús en la que se vería el embarazo de su pareja , cuando se supo que su vida personal había dado un giro de 180º tras la mudanza de Jesús a México para abrir nuevos horizontes profesionales en su vida