James Hewitt rompe su silencio sobre las tensiones entre Guillermo y Harry

La relación entre los dos hijos de Diana de Gales ha pasado en los últimos años de ser muy estrecha a inexistente. Los príncipes Guillermo y Harry fueron uña y carne durante toda su infancia y juventud, pero la actitud del duque de Sussex a raíz de su boda con Meghan Markle y sus críticas y ataques hacia la familia real han terminado por abrir un abismo entre ambos hermanos. Una distancia que tiene pocos visos de solucionarse, a pesar de que el rey Carlos III nunca le ha cerrado las puertas del todo a su hijo menor.

Han sido muchas las personas que se han pronunciado sobre este tema y han dado su visión en torno a lo que ocurre entre los dos hermanos y las posibilidades de que en el futuro las cosas se puedan calmas. Uno de los últimos en hacerlo ha sido James Hewitt, a quien se relacionó en el pasado con Diana de Gales. El ex oficial ha asegurado que la princesa estaría muy preocupada por las tensiones que hay entre sus hijos y que no le habría gustado nada que las cosas hubieran llegado a este punto.

James Hewitt con Diana de Gales. (Foto: Gtres)

«Cualquier madre estaría desconsolada por la separación que hemos visto entre Harry y Guillermo», ha dicho Hewitt en unas declaraciones a un conocido programa de la televisión británica. Según ha explicado, Diana de Gales se habría sentido muy afectada por todo esto y habría intentado mediar para calmar las tensiones. “Haría todo lo posible para que se juntaran”, ha sentenciado.

No es la primera vez que James Hewitt habla de Diana de Gales, con quien mantuvo una relación amorosa durante algunos años. Un romance del que la propia princesa habló en su comentada entrevista con Martin Bashir para Panorama. De hecho, incluso hubo rumores en torno a la posibilidad de que Harry fuera hijo de Hewitt, algo que está completamente descartado.

James Hewitt posando. (Foto: Gtres)

La princesa y el ex oficial de caballería comenzaron su romance en 1986, tras conocerse en un cóctel en el que Hewitt se ofreció a darle clases de equitación. Estuvieron juntos aproximadamente cinco años e incluso uno de los guardaespaldas de Diana de Gales escribió sobre el romance en un libro. Él tuvo un papel principal en la historia, ya que ayudó a la pareja a organizar sus encuentros, muchos de ellos en la casa de campo de la madre del ex militar. «Hewitt, un mujeriego nato, le proporcionaba la atención y el afecto que ella buscaba, y luego la pasión que anhelaba», escribió el ex guardaespaldas de Diana.

La relación terminó cuando James Hewitt fue destinado a la guerra del Golfo y cuando el romance se hizo público se cortó todo tipo de contacto. De hecho, Hewitt colaboró con la escritora Anna Pasternak en su libro sobre Diana. Eso fue un año antes de que Lady Di hablara de la relación en televisión, donde comentó que el romance se desarrolló mientras Carlos estaba con Camila. «Estaba enamorada de él. Pero me decepcionó mucho», le dijo Diana a Martin Bashir. La princesa reveló también que se sintió traicionada por él cuando colaboró con Anna Pasternak.