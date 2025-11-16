El cambio físico de Ivana Rodríguez no ha pasado inadvertido. En apenas tres años, la hermana mayor de Georgina Rodríguez ha experimentado una transformación tan llamativa que sus seguidores apenas reconocen a la mujer que, hace solo un tiempo, aparecía junto a ‘Gio’ en su reality de Netflix. Hoy, con un aspecto renovado, una melena pelirroja que simboliza su nueva etapa y un rostro más definido, Ivana parece dispuesta a empezar de cero

Hace unas semanas dejó a todos sin palabras al publicar en sus redes sociales las imágenes de su cambio de look más radical. “Por fin soy pelirroja peligrosa”, escribió junto a un corazón naranja y una llama. La pareja del escultor Carlos García, conocido por ser autor de varias obras de Cristiano Ronaldo, ha dicho adiós a su característico negro azabache y ha apostado por un cobrizo dorado luminoso, un tono que, según cuenta la estilista Cristina Solymosi, directora de Ma Belle Experience, «es uno de los más solicitados en el salón y de los que mejor sientan a pieles mediterráneas como la suya».

Ivana Rodríguez posa con su cambio de look: melena larga pelirroja y flequillo. (Foto: Redes Sociales)

El cambio de imagen

«La verdad es que se ve mucho más guapa, además de sofisticada y classy», explica Solymosi. “Es un tono copper gold light con matices cálidos y dorados, que aporta mucha luminosidad al rostro y resalta sus facciones. Ella es morena natural, por lo que el contraste potencia aún más sus rasgos y le da un aire muy elegante». La experta detalla que los cobrizos están de plena tendencia esta temporada, sobre todo en los looks otoñales, «porque proyectan una imagen natural y con personalidad, muy en línea con lo que vemos en pasarelas y editoriales de moda».

Ivana Rodríguez y su hermana, Georgina, posan juntas y sonríen. (Foto: Redes Sociales)

El corte también acompaña. Ha optado por una melena media con ondas suaves y flequillo desfilado, un estilo que suaviza el rostro y aporta ese toque francés que tantas celebrities buscan. Pero mantener un color así no es tarea sencilla: «Los cobrizos son tonos exigentes. Requieren cuidado, champús específicos y retoques cada cuatro o seis semanas para conservar el brillo», advierte Solymosi.

Superación

Detrás de este cambio hay algo más que una decisión estética. Ivana se ha estado preparando para dar un paso importante en su carrera y debutar en televisión con un proyecto en el que lleva meses trabajando. Es una de las concursantes de Top Chef: Dulces y Famosos, el nuevo formato de RTVE que reúne a rostros muy conocidos como Belén Esteban o Antonio Resines.

La hermana de Georgina Rodríguez, se casó con el escultor de Cristiano Ronaldo. (Foto: Redes Sociales)

Además, la hermana de ‘Gio’ combina su vida familiar – vive en Gijón junto a Carlos García y sus dos hijas, Deva, nacida en 2021, y la pequeña Dafne, llegada en 2024 – con sus estudios de Psicología en la Universidad Europea, una disciplina que, según ha contado, le ayuda a entender mejor las emociones y el proceso de cambio personal.

Un montaje comparativo muestra a Ivana Rodríguez en dos momentos distintos. (Foto: Redes Sociales)

Porque si algo define a la cuñada de CR7 es la superación. Su historia ha estado marcada por un antes y un después desde 2021, cuando, durante su embarazo, su peso llegó a alcanzar los 100 kilos. Ella misma explicó que la combinación de una fractura de coxis, el confinamiento y los meses de gestación hicieron que ganara más de 40 kilos. «Ese fue mi límite», confesó. Desde entonces, ha compartido su proceso de transformación con sus seguidores: ejercicio, dieta, constancia y una actitud positiva que la ha llevado a recuperar su bienestar físico y emocional.

Los retoques de Ivana Rodríguez, uno a uno

Sin embargo, la pérdida de peso no es el único motivo de su cambio de imagen. Según la doctora Elena García Jiménez, médico estético en la clínica Alejandro Segarra, «el cambio de Ivana es espectacular, y aunque su bajada de peso ha influido mucho en su rostro, está claro que también ha recurrido a la medicina estética como aliada».

Los labios. «Hay un aumento evidente con ácido hialurónico y, probablemente, mediante la técnica Russian Lips, que eleva el arco de cupido y proyecta las comisuras. En su caso se aprecia más de una sesión, y aunque el resultado realza su boca, también se percibe una ligera asimetría: un arco de cupido más marcado que el otro».

Ivana Rodríguez con cabello oscuro y liso, maquillaje definido y unos labios voluminosos. (Foto: Redes Sociales)

Según la doctora, esta técnica tiene sus riesgos: «Está muy de moda, pero no respeta los planos anatómicos del labio y suele implicar más cantidad de producto de lo que muchos labios admiten. Esto favorece la migración del hialurónico hacia el labio blanco, provocando resultados menos naturales, lo que comúnmente llamamos ‘boca de pato’. En nuestras clínicas siempre priorizamos la progresividad y el respeto a la anatomía para obtener resultados equilibrados y elegantes».

La nariz. «Diría que sí ha habido cirugía. La punta está más elevada y la base más estrecha, algo que difícilmente se logra con rinomodelación. Es una rinoplastia bien hecha, porque afina el rostro sin desnaturalizarlo», asegura García Jiménez.

En la imagen, la forma de la nariz aparece estilizada y definida. (Foto: Redes Sociales)

La piel y la estructura facial. «Cuando una persona pierde tanto peso, puede aparecer flacidez o pérdida de volumen. Es probable que haya recurrido a inductores de colágeno, tratamientos de firmeza y pequeñas infiltraciones en pómulos o mandíbula para redefinir el contorno. La piel se ve más tersa y con mejor calidad».

La presión de las redes sociales

Más allá del análisis médico, la doctora destaca algo fundamental: el motivo. «No creo que Ivana quiera parecerse a Georgina. Se parecían de base, pero me parece que busca diferenciarse. De hecho, ese cambio de pelo es una declaración de independencia, una forma de reafirmar su identidad», comenta.

Su evolución, no obstante, refleja un fenómeno mucho más amplio: el de la presión estética que viven las figuras públicas. «Las redes sociales y los filtros han generado una imagen de perfección irreal», explica García Jiménez. «Incluso personas con buena autoestima pueden llegar a dudar. He tenido pacientes que se sienten obligadas a retocarse por los comentarios ajenos. Es una presión brutal, y muchas veces olvidamos que detrás de la pantalla hay alguien real».