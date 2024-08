Los reyes Federico y Mary de Dinamarca se han reencontrado con los príncipes Joaquín y Marie en Copenhague después de varias semanas sin verse en público. Sin embargo, se ha tratado de un reencuentro marcado por una triste noticia. Ha sido este jueves, en la Iglesia de Holmen de la capital danesa, donde se ha celebrado el funeral de Per Thornit, fallecido el pasado 30 de julio a los 92 años.

Per Thornit fue jefe de la Secretaría de Federico y Mary de Dinamarca hasta el año 2010 y una de las figuras clave en la vida de la reina de Dinamarca, a la que se ha podido ver muy afectada durante el servicio religioso, sin apenas poder contener las lágrimas. Thornit fue un gran apoyo para Mary en su primera etapa en el país y ayudó mucho a la australiana a adaptarse a las costumbres de Dinamarca y a aprender la lengua. También fue una persona muy importante para el rey Federico y su hermano, que le consideraban un segundo padre. De hecho, se encargó de gran parte de su preparación institucional.

Planes cambiados

A pesar de que estaba previsto que los reyes retomaran su agenda el próximo lunes, después de asistir a varias competiciones en el marco de los Juegos Olímpicos de París, Federico y Mary no han dudado en hacer un parón en su agenda para acompañar a la familia de Per Thornit en este complicado momento. Ha sido la prensa danesa la que ha publicado las imágenes de los reyes en el funeral, apoyando a la familia del que fuera el jefe de la Secretaría de Federico y Mary.

Un reencuentro ‘incómodo’

Al igual que Federico y Mary, también Joaquín y Marie, con quienes la relación no es muy fluida, han asistido al servicio religioso, debido al vínculo del hijo menor de la reina Margarita con Per Thornit. Lo que no ha trascendido, por ahora, es si ambas parejas han aprovechado este reencuentro para pasar algo de tiempo juntas, ya que, en principio, no se tenía constancia de que se hubieran visto desde que Joaquín viajó en solitario a Dinamarca para la proclamación de su hermano como rey. De hecho, se ha hablado mucho de las tensiones entre la reina Mary y su cuñada, y de la rivalidad que existe entre las dos desde hace años.

El accidente de la reina Mary

Más allá de la tristeza de los royals daneses en esta jornada, una de las cosas que más ha llamado la atención es el rostro de la reina Mary. Muy afectada por la muerte de Per Thornit, la esposa del rey Federico ha vestido completamente de negro, con una falda plisada y una blusa con escote en uve. A pesar de la gran pamela y del maquillaje, en la zona de la mandíbula, la reina llevaba un pequeño apósito, que ha provocado la curiosidad en los periodistas que se encontraban cubriendo el servicio religioso.

Según ha desvelado el medio danés Billed Bladet, que se ha puesto en contacto con el departamento de prensa de la Casa Real, la australiana ha sufrido un pequeño accidente que ha derivado en una abrasión en la piel. Estas mismas fuentes han confirmado que la reina sufrió este accidente relacionado con la equitación, uno de sus deportes preferidos. No se han dado más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se ha producido la herida.