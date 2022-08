Ivana Rodríguez comparte los grandes avances de su ‘Operación poderío’

Soy Georgina, el documental de Netflix que relata la vida de la actual pareja de Cristiano Ronaldo, no solo fue trascendental para ella y su familia, sino que también marcó un antes y un después en la vida de su hermana, Ivana Rodríguez. Fueron muchas las escenas que la hermana de la influencer protagonizó junto a ella y, teniendo en cuenta que Georgina demostró que Ivana era una de las personas más importantes en su vida, tras la emisión de la producción la notoriedad de la cuñada del astro portugués empezó a crecer de manera considerable.

Su repercusión en redes sociales llegó hasta tal punto, que Ivana decidió seguir los pasos de su hermana y abrirse camino en el universo de Instagram, donde acumula más de 500.000 seguidores. En su perfil fue precisamente donde la hermana de la modelo se atrevió a compartir con sus followers la historia que se esconde tras las transformaciones físicas experimentadas en los últimos años: “Cuando me quedé embarazada venía de una lesión, una fractura de coxis. Estuve sin poder moverme ni sentarme un par de meses. La pandemia tampoco me ayudó con el peso, entre otras cosas. O sea que he ido sumando circunstancias que me llevaron a pesar 100 kilos. Ese fue mi límite”, reconoció en una publicación compartida el

pasado mes de abril. “Ahora estoy en un proceso de recuperación de mi forma física. El esfuerzo que estoy haciendo es grande, pero necesario y vale la pena. Tengo que priorizar mi salud”, añadió en el texto que acompañaba a cuatro fotografías de diferentes años, en las que se podía apreciar con claridad los aumentos y pérdidas de peso que sufrió y que fueron de los 65 a los 100 kilos.

Fue entonces cuando Ivana decidió bautizar a su proceso de adelgazar como “Operación poderío”, un plan que afrontó con muchas ganas y motivación, y que consiste en combinar sesiones de ejercicios con una dieta saludable. ¿El objetivo? Sentirse bien consigo misma. Desde entonces, ha ido ha ido compartiendo sus avances a través de sus historias de Instagram, pero lo cierto es que nunca antes había hablado sobre el tema como lo ha hecho durante la mañana de este miércoles.

“Me estáis preguntando mucho por mi Operación Poderío, os tengo poco informados la verdad…”, ha empezado diciendo la cuñada del futbolista portugués. “No me he hecho apenas fotos, por eso no os he enseñado, pero más o menos estoy en este punto”, ha añadido junto a una fotografía de su imagen actual.

Tras dejar claro que, por el momento, no ha abandonado el proceso, a pesar de que haya días que esté más animada que otros, Ivana se ha lanzado a compartir con sus seguidores una segunda fotografía de su cuerpo: “Tengo esta otra foto de ayer, pero bueno, siempre voy muy tapada o con ropa suelta y no se ve bien”, ha explicado.

Es su siguiente historia ha probado que ha conseguido bajar a los 74,4 kilos, todo un éxito personal que ha logrado en tan solo seis meses. No obstante, todo parece apuntar a que ella no está del todo satisfecha con el dato, o al menos así lo ha dejado entrever al confesar: “Solo he bajado 4,5 kg desde marzo hasta agosto, pero algo es algo ¿no? En seis meses 4,5 kg, menos de 1 kg al mes… pero he viajado bastante y estoy en pleno posparto”, ha reconocido.

Sea como fuere, lo que está claro es que Ivana pretende seguir adelante y luchar por lo para ella misma se ha convertido en su propio reto personal. Y es por ello por lo que busca cualquier excusa para animarse a seguir luchando por conseguir su objetivo final, perder 20 kilos: “Estoy contenta porque mi nuevo estilo de vida es determinante. Ya llegaré a mi ritmo. Despacito”, ha concluido.

Tal y como ella misma ha probado a través de sus redes sociales, han sido muchas las personas que le han animado a continuar con el plan de adelgazamiento, y que le han hecho saber lo tanto que está ayudando a todos aquellos que están inmersos en el mismo proceso. Todo esfuerzo tiene su recompensa y, al parecer, el trabajo de Ivana ya está empezando a dar sus frutos.