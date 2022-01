No hay duda de que Isabel Pantoja no está atravesando su mejor momento. Tras haber vivido un año de lo más convulso a consecuencia de las declaraciones de Kiko Rivera, la tonadillera tuvo que hacer frente a la muerte de su madre. Dos varapalos que además se han juntado con la próxima emisión de un documental protagonizado por Julián Muñoz, lo cual provocó la tensión inmediata de la cantante.

Ha sido hace tan solo unas horas cuando desde Semana han publicado una información dada por el entorno más cercano a la tonadillera. Según el medio citado, los seres queridos de Pantoja estarían bastante preocupados por su estado de salud, llegando incluso a admitir que los continuos ataques de la vida le han obligado a “encerrarse en Cantora”. Es muy probable que esta decisión de la intérprete haya venido dada para mantenerse al margen del foco mediático y poder vivir el duelo por doña Ana y el resto de problemas personales en la más absoluta paz. Aún así, ha sido inevitable que sus más allegados se preocupen por cómo se encuentra: “Su estado de ánimo es tan bajo que estamos preocupados. No coge llamadas y no recibe visitas. Ni siquiera ha permitido que su hija la visite”, aseguraban. Una información que la propia Isa Pi reconoció en El Programa de Ana Rosa, asumiendo que fue su madre quien le dijo que no le apetecía ver a nadie pese ser Navidad.

Pero la preocupación no sería lo único que ha estado atormentando a Isabel en los últimos días. Este malestar ha llegado a percibirse también en el ámbito físico, y así lo cuentan sus personas de confianza en Semana: “Su estado de salud es muy delicado. Se encuentra muy débil física y mentalmente. No se encuentra bien”, confesaban, dejando claro que “su situación es delicada” y que no saben muy bien cuándo la tonadillera podrá salir de este bache en el que se ha visto inmersa. Lo que sí parecen saber con certeza es que el peor golpe para la vida de la cantante ha sido su enemistad con su hijo. Aunque ambos eran uña y carne, el DJ no tuvo reparo en sacar a la luz todos los secretos que había estado ocultando su madre durante años, lo que provocó que Isabel se sumiera en una profunda tristeza: “Kiko le ha hundido en la miseria. Tiene mucho encima, lo de su madre ha sido un palo muy duro, pero era algo que desde hace tiempo sabía que iba a ocurrir, pero lo de su hijo la ha hundido. Eso es algo de lo que no se va a reponer nunca. Su hijo no se imagina el daño que la ha ocasionado”, explicaron contundentes. Y es que pese a que en los últimos meses el marido de Irene Rosales haya intentado en diversas ocasiones acercar posturas con su madre y enterrar el hacha de guerra, lo cierto es que varias personas ya consideran su relación como “irreparable”.