Isabel Pantoja regresará a Latinoamérica el próximo año. Tras el batacazo de su proyección musical en España, la artista se reencontrará con su público al otro lado del charco. Concretamente el 27 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, en el distrito de San Miguel, en Perú, donde adoptó a su hija Isa y a la que quiso devolver de nuevo a su país de origen.

La amenaza de Isabel Pantoja a su hija

En una entrevista en ¡De Viernes!, la hermana de Kiko Rivera destapó que la artista, en un momento dado, y en medio de una discusión, la amenazó con devolverla a Perú, donde la adoptó en 1996 cuando aún era menor de edad la colaboradora televisiva.

Isabel Pantoja en un concierto en San Pedro del Pinatar. (Foto: Gtres)

Fue durante una bronca monumental en Cantora cuando Isabel Pantoja, al descubrir que se había llevado su hija a un chico a su casa familiar, le cogió a su hija para cortarle el pelo como castigo. «Mi hermano llama a mi madre y le cuenta que este chico y yo pues hemos estado en su casa. Obviamente sin su autorización y, bueno… Recuerdo estar en el salón y ella venir hacia mí primero para decirme lo de este chico, insultándome y diciéndome de todo», comenzó diciendo.

Entonces, la intérprete de Marinero de Luces la «zarandeó» para reclamarle también el teléfono y, antes la negativa de Isa Pi, fue cuando decidió hacerle un cambio radical: «Yo pensaba que era mentira que me iba a cortar el pelo, pero la vi tan capaz… Me arrinconó, me cogió por la cara, realmente como que forcejeamos porque yo me resisto, forcejea conmigo y veo que puede pasar algo grave con esas tijeras. Que luego pasa otra cosa pero yo voy a hablar de lo que me pasa a mí y punto».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Finalmente fue cuando Pantoja frenó en seco y le dijo a su hija la frase que tanto le dolió y que le persigue a día de hoy y muchos años después. «Llega un momento en el que digo paro, porque como no pare yo… Entonces paro y es cuando me corta el pelo. A partir de ahí, cuando me cortó el pelo me dijo algo que no puedo hablar de eso, lo juro», dijo antes de desvelar que la amenaza fue devolverla a Perú.

Destino o casualidad, su madre regresa el próximo año a Perú, donde fue acogida en adopción por la cantante. Esta gira, además, es muy significativa para la artista, pues se retirará para siempre de los escenarios tras despedirse de su público americano. «La cuenta atrás para Isabel Pantoja ha comenzado. Y lo que inicia en América será la última cita para ella. La gente tendrá la última oportunidad para verla en las ciudades que actúe. Es un año y algo lo que pretenden hacer de conciertos. Y después, no volverá a subirse a los escenarios», dijo Antonio Rossi en El tiempo justo.

De sus fans españoles se despedirá dos meses después, el 27 de junio de 2026 en Sevilla en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest en un concierto junto a Il Divo en la mítica Plaza de España.