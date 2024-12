El audio que muestra el verdadero motivo de la ruptura de Isabel Pantoja con su hija Chabelita

Isabel Pantoja ha encontrado su forma de significarse en medio de la guerra fría y sin cuartel que mantiene con sus hijos, en concreto con la menor de ambos, Chabelita, con la que recientemente ha roto relaciones. Lo ha hecho por medio de una amiga en común con la colaboradora de Vamos a Ver que ha mostrado unos audios en los que la cantante de Marinero de Luces le explicaba el motivo por el que, en el año 2018, había decidido que no quería saber nada más de su hija.

Hace 6 años desde aquello y en realidad han seguido manteniendo contacto estrecho hasta hace pocos meses, pero la persona que ha querido mostrar este documento ha tratado de demostrar que Isabel Pantoja no es del todo el verdugo que habría quedado retratado ante la frialdad mostrada con Isa.

Isabel Pantoja señala a su hija

Montaje de fotos Isa Pantoja con su madre. (Foto: Gtres)

Ha sido Aneth, una vieja conocida del clan Pantoja en los mentideros televisivos del corazón, la encargada de trasladar esta idea en el plató de uno de los programas más conocidos del fin de semana.

En los audios que puso a disposición de la dirección del espacio, la amiga de Pantoja muestra como la cantante explicaba los motivos de su distancia con Isa, calificando a la joven como fría en su trato con ella: «La fría es ella, muy fría. Ella no es cariñosa conmigo y a mí ya no me sale, esa es la realidad. Yo no estoy de segundo plato de nadie, para nadie. Yo soy su madre por encima de todo. Yo tengo que ser igual de fría que es ella conmigo. No le importo nada, estoy cansada de ser su títere. No quiero tener nada con ella, no me merece la pena», decía la cantante a su interlocutora.

La otra versión de los hechos

Isabel Pantoja sonriendo. (Foto: Gtres)

Ante esta reflexión, y como no podía ser de otro modo, algunos de los colaboradores del espacio, en especial Aneth y Luis Rollán, trataban de poner sobre el tejado de Isa parte de la responsabilidad de la maltrecha interacción con su madre causante de su ruptura. Para ellos, la actitud distante de la joven para con su madre en varios momentos de su vida : «En este momento no tiene nada que ver Asraf, ni el cumpleaños con Omar Montes. Son cosas de ellas dos por el carácter de las dos que han hecho que han llevado a que choquen». Según la amiga de la tonadillera esta situación se da por el egoísmo de una hija hacia la madre: «le pide un favor la hija a la madre, la madre le dice que no y la hija se enfada porque no hace lo que necesita y se moja el pitote».

El audio de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque la versión de la parte cercana a la artista parece clara en apoyo a las emociones de Isabel, hay algo que dejan claro otros colaboradores presentes en el momento de desvelar el contenido de los audios. En concreto Alexia Rivas apuntaba a una circunstancia muy relevante acerca de la cronología de las emociones entre madre e hija: «Isabel Pantoja era tan cariñosa, ¿de verdad? ¿Era tan cariñosa que en un momento determinado le dice a su hija, te voy a devolver a Perú?», señalando a un duro episodio entre ambas anterior a que se grabara este audio. Con esta reflexión la duda sigue siendo la misma: ¿Cuál de los desplantes entre ellas fue el peor? ¿Quién comenzó a hacer sentir mal a quién?