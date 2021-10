Isa Pantoja se ha cansado de mantenerse en un segundo plano. Si bien en un principio la hija de Isabel Pantoja optó continuar su vida alejada de las polémicas familiares, ahora ha dado un paso al frente y ha hablado alto y claro en Sábado Deluxe. La colaboradora de El programa de Ana Rosa se ha convertido en la invitada estrella al formato presentado por Jorge Javier Vázquez. Durante la entrevista, la menor del clan Pantoja ha tratado temas como el distanciamiento con su hermano y cómo vivió el reencuentro entre el DJ y su madre, entre otras cosas.

Nada más comenzar la entrevista, Isa ha dejado claro que se alegra de que la tonadillera y el cantante hayan dejado aparcadas sus diferencias. “Espero que sí hablen. Creo que se va a tocar el tema de Cantora que es el mas fácil de llevar que el resto de asuntos como por ejemplo, lo que ha dicho mi hermano de mi madre… Mi madre tiene ganas de solucionar de alguna manera todo esto”, ha dicho Isa Pantoja.

«Quiero a mi familia y estoy muy agradecida», ha recalcado en un arranque de sinceridad la invitada. Tanto el presentador como los colaboradores han querido saber cómo se encuentra Isabel Pantoja en estos momentos, ya que ha vivido uno de los años más complicados de su vida. «La he visto mucho mejor, más tranquila que cuando estaba enfadad con mi hermano. Eso me alivia. La veo muchísimo mejor. Tiene ganas de empezar una nueva vida», ha confesado la estudiante de Derecho.

Después, Isa Pantoja ha recordado que echa de menos tener largas conversaciones con su madre. «Quiero hablar con ella de todo, pero sin Albertito -hace referencia a su hijo-, porque sino… está pendiente del niño y al final no hablamos», ha dicho. También, ha explicado que se siente un poco dolida, ya que ella en el pasado cometió errores, pero ha pedido perdón y siente que no ha tenido el mismo trato que Kiko Rivera teniendo en cuenta todas las entrevistas y platós que ha hecho el artista.

Sobre el distanciamiento con su hermano, Isa ha comentado que tiene ganas de tener una conversación con él para acercar posturas, pero también ha dicho que le parecen innecesarias las últimas declaraciones que ha hecho sobre ella en su última entrevista en la que dice que no tiene «oficio ni beneficio». «Estoy harta de que diga que hablo de su familia como si yo no fuera de su familia. Sé que colaboro en el programa -hace referencia a El programa de Ana Rosa- por la familia que tengo, soy consciente de ello», ha reflexionado. «Creo que le ha molestado que no me haya posicionado de su parte en lo relacionado a mi madre, pero tampoco me puede decir nada porque yo estoy en el medio», ha añadido.