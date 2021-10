Después de la tormenta llega la calma, dicen. Sin embargo, en todo a lo que concierne al entramado familiar de Isabel Pantoja parece que no va a ser así. Hace unos días, Antonio Canales, que se encuentra concursando en Secret Story, confesó su secreto. “Cambié el testamento de mi abuelo sin su consentimiento”, expresó el torero. Después su madre, Teresa Rivera acudía al plató de Sálvame para hablar de esa cuestión y del concurso de su hijo, pero no ha sido hasta este sábado en el Deluxe cuando la hermana del fallecido torero, Paquirri ha hablado alto y claro sobre el diestro e Isabel Pantoja.

Teresa Rivera ha explicado en el formato presentado por Jorge Javier Vázquez que Isabel fue infiel a Paquirri. “Lo estaba engañando. Mi hermano sí me hubiese creído si se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él. Eso es algo que te parte el alma”, ha confesado. “Me dio miedo contárselo, estaba a punto de casarse y tenía que poner en un aprieto a la persona que me lo contó. Jamás pensé en contárselo a Isabel. A mí esta historia me sentó muy mal porque era mi hermano”, ha añadido mientras daba a conocer que era una mujer la tercera persona en cuestión. Hecho que no ha sorprendido a los colaboradores, pues ya contaban con información similar desde hacía algún tiempo.

«No sé el tiempo que duraron, lo único que sé es que esa persona se fue de la casa. Me han dicho que le contaron algo a mi hermano y por eso pienso que pensaba separarse», ha refelxionado, aunque instantes después no dejaba claro si era hombre o mujer.

La invitada al Deluxe ha indicado que ella tenía una buena relación con la tonadillera, pero que todo cambió de la noche a la mañana hasta que se casó con su hermano. “Todo empezó porque ella no quería que fuésemos a Cantora. Que no fuese yo con mis hijos, porque mi hermano Antonio sí que iba porque trabajaba allí con mi hermano Paco. Ella le dijo a mi hermano que no fuéramos y mi hermano le dijo que entonces tenía que salir su familia también”, ha expresado.

No es la primera vez que Teresa Rivera se sienta en un programa de televisión. El pasado año, después de la emisión de Cantora: la herencia envenenada, donde Kiko Rivera sentenció la relación con su madre, Teresa reapareció en una segunda entreta del especial donde también habló sobre la relación que tenían su hermano y la artista. Unas declaraciones que desde luego, no dejaron indiferente a nadie. Ya por aquel entonces, la madre de Antonio Canales contó que Paquirri quería separarse de la cantante, entre otras cosas. “Mi hermano se quería separar de Isabel Pantoja. Estaba harto, estaba hasta las narices”, aseguró.