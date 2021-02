No hace ni diez día que le dio el último adiós a su tío José Rivera, ‘Riverita’, y ya están surgiendo testimonios de personas que aseguran haber estado cerca de él en los últimos tiempos, que no dudan en hablar sobre la vida que ha llevado, sobre sus finanzas y sobre una serie de hijos secretos. Y, aunque José Antonio Canales prefiere no pronunciarse al respecto, sí ha querido salir al paso de las últimas informaciones publicadas por el portal Informalia, donde se afirma, entre otras cosas, que el hermano mayor de ‘Paquirri’ le desveló a su hermana Teresa, días antes de fallecer, la existencia de Jacobo, un supuesto hijo.

Pero ¿conoce Teresa Rivera a su supuesto sobrino?. Su hijo José Antonio Canales Rivera ha hablado en exclusiva con LOOK a este respecto. No desmiente que no le conozcan, de hecho como ya ha explicado en ‘Sálvame’, tanto él como su madre coincidieron en casa de su tío, le saludaron, «pero no sabíamos quién era exactamente». «Tenemos que ir un poco más despacio, y es lo que intentamos, porque se le está dando mucho bombo y platillo, pero tendrá que hacerse las pruebas de paternidad», dice el torero y ahora colaborador del programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

«Si él decide interponer una demanda de paternidad, fenomenal, sus motivos tendrá. Y si es su hijo, felices todos», afirma. «Pero mientras no se demuestre, no es hijo secreto ni nada porque él no se esconde, entra y sale, pero tendrá que hacerse las pruebas». Es contundente al respecto. Canales está dolido con todo lo que se está comentando, adoraba a su tío por encima de todo y para él ha sido una persona muy especial.

«Me parece todo muy precipitado, no hace ni una semana que se ha ido y me parece tan horrible todo, tan precipitado y tan egoísta…Me da mucha pena. Él era un tipo tan entrañable, tan cariñoso, que no tenía nada suyo. Y ha pasado tanto para morirse, que no se merece todo esto y menos por parte de gente que supuestamente lo quería».

Necesita que pase el tiempo, y así lo confirma: «Se tiene que levantar el testamento y entonces ya veremos sobre quién recae lo poco o lo mucho que tenía. Pero a mí me parece surrealista…Si tanto lo querían, ¿por qué ahora todo esto?». La apertura del testamento aún no tiene fecha, según nos cuenta Canales, son los abogados del seguro de defunción quienes se hacen cargo de todo, y este trámite suele tardar algo más de un mes. Él está en contacto con ellos, pero «cuando lo abran llamarán a quien esté en el testamento».

Lo sabía

El hijo de Teresa Rivera confesó en ‘Sábado Deluxe’ que tenía conocimiento de la posibilidad de que su tío tuviera varios hijos no reconocidos, y que además uno de ellos, estuvo con él en su casa de Barbate días antes de morir. El programa consiguió incluso hablar con él. Jacobo confirmaba que había estado con ‘Riverita’ cuatro días antes de su fallecimiento y además desveló que, desde que supo quién era su padre, se habían visto en bastantes ocasiones, y dejaba constancia de que siempre lo había hecho sin ánimo de lucro. También explicó que, por el momento no tiene claro si va a solicitar la prueba de paternidad, «si fuera un interesado sí, pero no me interesa». Y que no lleva los apellidos de su padre, pero que «físicamente somos iguales».

José Antonio le conoce, le ha saludado y aunque sí reconoce que «se da un aire», no es tan rotundo como el supuesto hijo de su tío. Jacobo está casado, tiene dos hijos y reside en Castellón, y de confirmarse, sería hijo de una relación que mantuvo ‘Riverita’ con una valenciana. Aunque de momento solo ha salido a la luz su nombre, los rumores apuntan a que podría haber más hijos, entre ellos, una mujer que reside en Sevilla. Canales Rivera, por el momento, pide tiempo y respeto para su querido tío José.