El baile espontáneo de José Ortega Cano en la Iglesia de San Antón, es uno de los más virales de la semana. El diestro sorprendió hace unos días al hacer una performance que comenzó con unos lances de torero en el marco de un acto a beneficio de Mensajeros de la Paz, la ONG del padre Ángel y que terminó con poses de yoga que causaron una gran revolución en la red. Ahora, ha sido Rocío Carrasco la que ha reaccionado.

Rocío Carrasco reacciona al baile viral

Una actuación del padre de Gloria Camila y José Fernando Ortega que recordó mucho a la interpretación que hizo en la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores de la canción «estamos tan a gustito». Precisamente la hija primogénita de Rocío Jurado ha reaccionado a las imágenes del que fuera marido de su madre.

Rocío Carrasco. (Foto: Gtres)

Ajena a las polémicas familiares, Carrasco ha aparecido en las últimas horas a la salida de una cafetería de Alcobendas y ha reconocido que «no había visto el vídeo», pero que le parecía «muy bien» que el diestro retirado -con el que no tiene ningún tipo de relación- estuviera así de ágil.

La reacción de Ortega Cano y Gloria Camila

Quiénes también reaccionaron tras viralizarse el vídeo fueron el propio Ortega y su hija Gloria Camila. Fiel a su sentido del humor, el viudo de Rocío Jurado dijo que estaba «muy activo», aunque se sorprendía al conocer todas las reproducciones que había tenido su baile: «¿Ah si se ha hecho viral? No lo he visto. Me gusta mucho el baile, yo ese día estaba muy a gusto en la iglesia del Padre Ángel. Hay que reírse. Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien».

Ortega Cano reaparece tras su vídeo viral. (Foto: Gtres)

A su lado, en esta aparición pública estaba Gloria Camila. La joven está actualmente en el ojo mediático debido a su distanciamiento con su sobrina, Rocío Flores, con la que era uña y carne. Sin embargo, en esta intervención no ha hecho referencia a este conflicto familiar, pero sí ha salido en defensa de su padre -que ha sido diana de críticas y burlas por su baile en el templo sagrado-, al que admira profundamente. «El yoga, que está de moda. Tiene una flexibilidad, una agilidad, una habilidad… Que a más de uno le gustaría ser así y poder hacerlo». Además, no ha dudado en lanzarle un dardo a aquellos que han querido ridiculizar al hombre de su vida: «Hay que reírse más y criticar menos». Una respuesta con la que mostró una vez más el profundo amor que tiene hacia Ortega.

Quien no se ha pronunciado al respecto ha sido José Fernando Ortega, que está ajeno a las polémicas familiares y centrado en su trabajo, en su hija en común con Michu y en su nuevo amor, al que ha presentado ya en redes.