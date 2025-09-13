Después de varios meses sin pisar España, Juan Carlos I ha regresado al país en el que estuvo reinando casi cuatro décadas para disfrutar de uno de sus hobbies preferidos: las regatas de Sangenjo y, más concretamente, en la décima edición de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster. Una celebración que ha comenzado el viernes y que finalizará mañana domingo con la gala de entrega de premios.

El Rey emérito ha sido visto durante un agradable paseo en alta mar por las Rías Bajas gallegas tras pasar la mañana en el domicilio de su íntimo amigo, Pedro Campos, y recibir algunas visitas institucionales en lo que se ha convertido su refugio en Galicia. Pero la presencia más especial que ha recibido ha sido la de Irene Urdangarin en las inmediaciones del puerto. Toda una sorpresa para el padre de Felipe VI. La joven, sexta nieta de Juan Carlos I, que se encuentra estudiando en Londres, ha hecho hueco en su apretada agenda y ha ido a recibir a su abuelo a su regreso de la jornada marítima en la localidad de Pontevedra, algo que, a todas luces, ha provocado gran ilusión en el que fuera monarca del reino de España.

Irene Urdangarin en Sangenjo. (Foto: Gtres)

Hasta este enclave del norte de España también se ha trasladado su hija, la infanta Elena, que siempre que puede acude a apoyar a su progenitor. De la misma manera, ha podido pasar tiempo con su sobrina, Simoneta Gómez-Acebo, primogénita de María del Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz, y de Luis Gómez-Acebo, duque de Estrada.

Simoneta Gómez-Acebo e Irene Urdangarin. (Foto: Gtres)

Para este plan, que ha dejado patente la buena relación familiar, todas ellas han seleccionado looks cómodos. Simoneta ha apostado por un jersey color aguamarina y se ha cubierto con un chaleco azul marino. Irene, por su lado, ha optado por lucir un traje navy con rayas camel junto a una camisa blanca y botas. La infanta Elena, que es una habitual en el ambiente de las regatas de Sangenjo, ha seguido la línea que acostumbra con un estilismo informal compuesto por unos jeans, una camisa y una chaqueta tipo sahariana en tono beige que ha combinado con unas zapatillas grises. Como complementos ha elegido una gorra roja y un broche con guiño al mar de rayas azules y blancas.

Simoneta Gómez-Acebo, la infanta Elena e Irene Urdangarin. (Foto: Gtres)

La vida actual de Irene Urdangarin

Irene Urdangarin se encuentra inmersa en sus estudios. Está cursando la carrera de Hospitality en la Universidad Oxford Brookes, en Reino Unido. Durante el primer año, la joven mantuvo una relación a distancia con su ex pareja, Juan Urquijo, con el que conocimos que ha roto recientemente. Pese a que siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, su idilio se hizo público y en ocasiones se les vio compartir planes. Tal era la buena sintonía que mantenían que incluso acudieron juntos a la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, hermana del mencionado, y estuvieron rodeados de sus respectivas familias.

Irene Urdangarin en Madrid. (Foto: Gtres)

El mismo lugar donde disfrutó de su noviazgo con kilómetros de por medio le ha servido de refugio para atravesar este momento que, seguramente, ha supuesto para ella gran pena. Pese a esto, el actual viaje a España podría estar motivado por las ganas de paliar sus sentimientos arropada por su núcleo más íntimo conformado por sus padres, sus hermanos y los miembros más cercanos de su linaje.